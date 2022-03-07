Согревающие напитки для защитников Украины: чай с имбирем, каркаде, масалой и какао
7 марта 2022 , 11:38Читати новину українською
Поддержим украинских военных не только питательной едой, но и горячими напитками. Они должны и согревать, и тонизировать. Ингредиенты – от экзотических до самых простых.
Чай с имбирем
Время: 5 минут
Порции: 4 – 6
Читайте также Ситные обеды для украинских защитников: варианты с мясом, крупами и овощамиИнгредиенты:
– 1 литр кипятка;
– 1 чайная ложка сухого зеленого чая;
– 4 кружочка лимона;
– 10 граммов корня имбиря;
– сахар по желанию.
Приготовление:
- Очистите корень имбиря от кожуры. Нарежьте тонкими ломтиками.
- Залейте все ингредиенты кипятком и оставьте настояться на 5 минут.
- Чай процедите, чтобы не стал горчить после долгого настаивания.
Приятного аппетита!
Чай с каркаде
- Время: 5 минут
- Порции: 4 – 6
Фото Me food story
– 1 литр кипятка;
– 1 чайная ложка лепестков каркаде;
– сахар или мед по желанию.
Приготовление:
- В большом заварнике или банке залейте лепестки каркаде кипятком.ї
- Оставьте настояться на 5 минут.
- Чай процедите, чтобы не стал слишком кислым.
Приятного аппетита!
Масала-чай
Время: 5 минут
Порции: 4 – 6
Фото Myo tea
– 1 литр молока;
– 2 – 3 столовые ложки черного листового чая;
– мед;
– имбирь;
– молотая корица;
– гвоздика;
– зерна перца;
– молотый мускатный орех;
– кардамон;
– анис.
Приготовление:
- Тщательно промойте чайные листья холодной водой и оставьте настояться на несколько минут.
- Доведите молоко до кипения, добавьте в него все специи.
- Добавьте в кастрюлю черный чай и варите напиток еще 3 – 4 минуты до получения бежевого оттенка.
- Снимите кастрюлю с огня и настаивайте чай под крышкой около 5 минут.
Приятного аппетита!
Рецепт какао
Время: 5 минут
Порции: 4 – 6
Фото The spruce eats
– 1 литр молока;
– 4 столовые ложки какао;
– маршмеллоу по желанию.
Приготовление:
- Вылейте молоко в кастрюлю и доведите до кипения.
- Смешайте какао с молоком, перемешайте.
- Разлейте напиток по стаканам и подавайте с маршмеллоу.
Приятного аппетита!