Согревающие напитки для защитников Украины: чай с имбирем, каркаде, масалой и какао

7 марта 2022 , 11:38
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Поддержим украинских военных не только питательной едой, но и горячими напитками. Они должны и согревать, и тонизировать. Ингредиенты – от экзотических до самых простых.

Чай с имбирем

Время: 5 минут
Порции: 4 – 6

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Ингредиенты:
– 1 литр кипятка;
– 1 чайная ложка сухого зеленого чая;
– 4 кружочка лимона;
– 10 граммов корня имбиря;
– сахар по желанию.

Приготовление:

  1. Очистите корень имбиря от кожуры. Нарежьте тонкими ломтиками.
  1. Залейте все ингредиенты кипятком и оставьте настояться на 5 минут.
  1. Чай процедите, чтобы не стал горчить после долгого настаивания.

Приятного аппетита!

Чай с каркаде

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4 – 6


Фото Me food story

Ингредиенты:
– 1 литр кипятка;
– 1 чайная ложка лепестков каркаде;
– сахар или мед по желанию.

Приготовление:

  1. В большом заварнике или банке залейте лепестки каркаде кипятком.ї
  2. Оставьте настояться на 5 минут.
  3. Чай процедите, чтобы не стал слишком кислым.

Приятного аппетита!

Масала-чай

Время: 5 минут
Порции: 4 – 6


Фото Myo tea

Ингредиенты:
– 1 литр молока;
– 2 – 3 столовые ложки черного листового чая;
– мед;
– имбирь;
– молотая корица;
– гвоздика;
– зерна перца;
– молотый мускатный орех;
– кардамон;
– анис.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте чайные листья холодной водой и оставьте настояться на несколько минут.
  1. Доведите молоко до кипения, добавьте в него все специи.
  1. Добавьте в кастрюлю черный чай и варите напиток еще 3 – 4 минуты до получения бежевого оттенка.
  1. Снимите кастрюлю с огня и настаивайте чай под крышкой около 5 минут.

Приятного аппетита!

Рецепт какао

Время: 5 минут
Порции: 4 – 6


Фото The spruce eats

Ингредиенты:
– 1 литр молока;
– 4 столовые ложки какао;
– маршмеллоу по желанию.

Приготовление:

  1. Вылейте молоко в кастрюлю и доведите до кипения.
  1. Смешайте какао с молоком, перемешайте.
  1. Разлейте напиток по стаканам и подавайте с маршмеллоу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак