Чай з імбирем
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
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Приготування:
- Почистіть корінь імбиру від шкірки. Наріжте тонкими скибками.
- Залийте окропом всі інгредієнти та залишіть на 5 хвилин для настоювання.
- Видаліть заварку, щоб вона не гірчила після довгого настоювання.
Смачного!
Чай з каркаде
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Фото Me food story
Приготування:
- У великому заварнику або банці, залийте окропом чай каркаде.
- Залишіть настоюватися на 5 хвилин. Дістаньте заварку, щоб чай не був занадто кислим.
Смачного!
Чай масала
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Фото Myo tea
Приготування:
- Ретельно промийте чайне листя холодною водою і залишіть на кілька хвилин настоюватися.
- Доведіть молоко до кипіння, додайте усі подрібнені спеції.
- Додайте в каструлю чорний чай і варіть напій ще 3 – 4 хвилини до отримання бежевого відтінку.
- Зніміть каструлю з вогню і настоюйте напій під кришкою близько 5 хвилин.
Смачного!
Рецепт какао
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Фото The spruce eats
Приготування:
- Перелийте молоко в каструлю та доведіть до кипіння.
- Змішайте какао з молоком, перемішайте.
- Розлийте напій по склянках та подавайте з маршмелоу.
Смачного!