Чай з імбирем

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6

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Приготування:

  1. Почистіть корінь імбиру від шкірки. Наріжте тонкими скибками.
  1. Залийте окропом всі інгредієнти та залишіть на 5 хвилин для настоювання.
  1. Видаліть заварку, щоб вона не гірчила після довгого настоювання.

Смачного!

Чай з каркаде

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Фото Me food story

Приготування:

  1. У великому заварнику або банці, залийте окропом чай каркаде.
  1. Залишіть настоюватися на 5 хвилин. Дістаньте заварку, щоб чай не був занадто кислим.

Смачного!

Чай масала

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Фото Myo tea

Приготування:

  1. Ретельно промийте чайне листя холодною водою і залишіть на кілька хвилин настоюватися.
  1. Доведіть молоко до кипіння, додайте усі подрібнені спеції.
  1. Додайте в каструлю чорний чай і варіть напій ще 3 – 4 хвилини до отримання бежевого відтінку.
  1. Зніміть каструлю з вогню і настоюйте напій під кришкою близько 5 хвилин.

Смачного!

Рецепт какао

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Фото The spruce eats

Приготування:

  1. Перелийте молоко в каструлю та доведіть до кипіння.
  1. Змішайте какао з молоком, перемішайте.
  1. Розлийте напій по склянках та подавайте з маршмелоу.

Смачного!