Айва является одним из древнейших растений, культивируемых человеком. Она попала в Европу из Азии. Айва содержит больше витамина С, чем лимон, богата калием, кальцием, железом и магнием. Благодаря ей можно не только обогатить кладовку экзотикой, но и получить мощный витаминный заряд для холодных зимних вечеров.
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Рецепт варенья из айвы
Время: 1,5 часа
Количество порций: 1,5 – 1,7 литра
Невероятное варенье / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 2 – 2,5 килограмма айвы;
- 1 стакан воды;
- 1 стакан сахара.
Приготовление:
- Фрукты промойте и очистите от кожуры. Разрежьте на четвертинки и удалите кармашки с семенами. Нарежьте кубиками примерно в 2 сантиметра.
- Положите нарезанную айву в большую кастрюлю.
- Влейте воду и добавьте сахар.
- Варить 50 минут на среднем огне под крышкой. Варенье достаточно один раз перемешать после 10 минут варки.
- За это время подготовьте простерилизованные и сухие банки.
- Еще горячее варенье разложите по банкам.
- Не заполняйте банки и следите за тем, чтобы не загрязнить крышки и края банок.
- После наполнения удалите воздух, прокалывая массу, например шпажкой, плотно закройте каждую баночку.
- Храните банки до 2 лет в сухом затененном месте.
Приятного аппетита!