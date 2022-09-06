Айва является одним из древнейших растений, культивируемых человеком. Она попала в Европу из Азии. Айва содержит больше витамина С, чем лимон, богата калием, кальцием, железом и магнием. Благодаря ей можно не только обогатить кладовку экзотикой, но и получить мощный витаминный заряд для холодных зимних вечеров.

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Рецепт варенья из айвы

Время: 1,5 часа

Количество порций: 1,5 – 1,7 литра

Невероятное варенье / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

2 – 2,5 килограмма айвы;

1 стакан воды;

1 стакан сахара.

Приготовление:

Фрукты промойте и очистите от кожуры. Разрежьте на четвертинки и удалите кармашки с семенами. Нарежьте кубиками примерно в 2 сантиметра. Положите нарезанную айву в большую кастрюлю. Влейте воду и добавьте сахар. Варить 50 минут на среднем огне под крышкой. Варенье достаточно один раз перемешать после 10 минут варки. За это время подготовьте простерилизованные и сухие банки. Еще горячее варенье разложите по банкам. Не заполняйте банки и следите за тем, чтобы не загрязнить крышки и края банок. После наполнения удалите воздух, прокалывая массу, например шпажкой, плотно закройте каждую баночку. Храните банки до 2 лет в сухом затененном месте.

Приятного аппетита!