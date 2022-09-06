Айва є однією з найдавніших рослин, культивованих людиною. Вона потрапила в Європу з Азії. Айва містить більше вітаміну С, ніж лимон, багата на калій, кальцій, залізо та магній. Завдяки їй можна не лише збагатити комору екзотикою, а й отримати потужний вітамінний заряд для холодних зимових вечорів.

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Рецепт варення з айви

Час: 1,5 години

Кількість порцій: 1,5 – 1,7 літра

Неймовірне варення / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

2 – 2,5 кілограма айви;

1 стакан води;

1 стакан цукру.

Приготування:

Фрукти помийте і очистіть від шкірки. Розріжте на четвертинки і видаліть кишеньки з насінням. Наріжте кубиками приблизно у 2 сантиметри. Покладіть нарізану айву у велику каструлю. Влийте воду і додайте цукор. Варіть 50 хвилин на середньому вогні під кришкою. Варення досить один раз перемішати після 10 хвилин варіння. За цей час підготуйте простерилізовані і сухі банки. Ще гаряче варення розкладіть по банках. Не заповнюйте банки повністю та слідкуйте за тим, щоб не забруднити кришки та краї банок. Після наповнення видаліть повітря, проколюючи масу, наприклад, шпажкою, щільно закрийте кожну баночку. Зберігайте банки до 2 років у сухому затіненому місці.

Смачного!