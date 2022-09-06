Что приготовить из айвы: нежное варенье к зимнему столу

6 сентября 2022 , 16:31
Читати новину українською

Источник:

ania gotuje

Варенье из айвы чрезвычайно вкусное, богатое на полезные вещества и витамины. Как приготовить варенье из этого фрукта – узнайте в нашем материале.

Айва является одним из древнейших растений, культивируемых человеком. Она попала в Европу из Азии. Айва содержит больше витамина С, чем лимон, богата калием, кальцием, железом и магнием. Благодаря ей можно не только обогатить кладовку экзотикой, но и получить мощный витаминный заряд для холодных зимних вечеров.

Интересно Курица – всему голова: почему именно это мясо должно быть в продуктовой корзине

Рецепт варенья из айвы

Время: 1,5 часа
Количество порций: 1,5 – 1,7 литра

Невероятное варенье / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 2 – 2,5 килограмма айвы;
  • 1 стакан воды;
  • 1 стакан сахара.

Приготовление:

  1. Фрукты промойте и очистите от кожуры. Разрежьте на четвертинки и удалите кармашки с семенами. Нарежьте кубиками примерно в 2 сантиметра.
  2. Положите нарезанную айву в большую кастрюлю.
  3. Влейте воду и добавьте сахар.
  4. Варить 50 минут на среднем огне под крышкой. Варенье достаточно один раз перемешать после 10 минут варки.
  5. За это время подготовьте простерилизованные и сухие банки.
  6. Еще горячее варенье разложите по банкам.
  7. Не заполняйте банки и следите за тем, чтобы не загрязнить крышки и края банок.
  8. После наполнения удалите воздух, прокалывая массу, например шпажкой, плотно закройте каждую баночку.
  9. Храните банки до 2 лет в сухом затененном месте.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська