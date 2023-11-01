Нельзя собирать калину раньше этого срока: напитки будут впоследствии горчить – рецепт на зиму
1 ноября 2023, 19:37Читати новину українською
Источник:Beszamel
Калина – это настоящий подарок от природы, особенно в холодное время года. Сохранить часть ее богатства на зиму точно нужно каждой хозяйке.
Хранение калины на зиму возможно несколько способов – настойка, в собственном соку или замораживание. Просто нужно выбрать для себя самый лучший вариант. Однако есть один фактор, который следует точно знать – когда нужно собирать этот ценный ингредиент.
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Чтобы сохранила свою структуру и не горчила
Для того чтобы определить "золотое" время для уборки урожая калины, следует ориентироваться не на календарь, а на погодные условия. Сочные ягодки лучше срывать с дерева после наступления первых морозов. Так калина не будет горького вкуса и лучше сохранит свою текстуру.
Рецепт калины на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 килограмм плодов калины;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Ягоды калины тщательно переберите.
- Выложите ягоды в чистую емкость и засыпьте сахаром.
- Отставьте 24 часа при комнатной температуре.
- Через 1 сутки плоды следует измельчить с помощью ручного пресса для картофеля (чистого и ошпаренного кипятком).
- Поместите калину в чистые и простерилизованные банки и отставьте на 3 – 4 недели. По истечении этого времени сироп слейте.
- Заверните плоды в марлю и отожмите жидкость. Разлейте сироп по меньшим банкам и храните в холодильнике или прохладном подвале.
- Готовый сироп можно хорошо разбавить теплой водой или добавить в чай.