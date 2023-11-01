Нельзя собирать калину раньше этого срока: напитки будут впоследствии горчить – рецепт на зиму

Калина – это настоящий подарок от природы, особенно в холодное время года. Сохранить часть ее богатства на зиму точно нужно каждой хозяйке.

Хранение калины на зиму возможно несколько способов – настойка, в собственном соку или замораживание. Просто нужно выбрать для себя самый лучший вариант. Однако есть один фактор, который следует точно знать – когда нужно собирать этот ценный ингредиент.

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Чтобы сохранила свою структуру и не горчила

Для того чтобы определить "золотое" время для уборки урожая калины, следует ориентироваться не на календарь, а на погодные условия. Сочные ягодки лучше срывать с дерева после наступления первых морозов. Так калина не будет горького вкуса и лучше сохранит свою текстуру.

Рецепт калины на зиму

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Так вкусно / Фото przyslij przepis

Ингредиенты

1 килограмм плодов калины;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

Ягоды калины тщательно переберите.

Выложите ягоды в чистую емкость и засыпьте сахаром.

Отставьте 24 часа при комнатной температуре.

Через 1 сутки плоды следует измельчить с помощью ручного пресса для картофеля (чистого и ошпаренного кипятком).

Поместите калину в чистые и простерилизованные банки и отставьте на 3 – 4 недели. По истечении этого времени сироп слейте.

Заверните плоды в марлю и отожмите жидкость. Разлейте сироп по меньшим банкам и храните в холодильнике или прохладном подвале.

Готовый сироп можно хорошо разбавить теплой водой или добавить в чай.