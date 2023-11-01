Зберігання калини на зиму можливе у кілька способів – настійка, у власному соку чи заморожування. Просто потрібно обрати для себе найкращий варіант. Проте є один фактор, який слід точно знати – коли слід збирати цей цінний інгредієнт.

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Щоб зберегла свою структуру та не гірчила

Для того, щоб визначити "золотий" час для збирання урожаю калини, слід орієнтуватися не на календар, а на погодні умови. Соковиті ягідки найкраще зривати з дерева після настання перших морозів. Так калина не буде мати гіркого смаку та краще збереже свою текстуру.

Рецепт калини на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Так смачно / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

– 1 кілограм плодів калини;

– 1 кілограм цукру.

Приготування:

Ягоди калини ретельно переберіть.

Викладіть ягоди у чисту ємкість та засипте цукром.

Відставте на 24 години при кімнатній температурі.

Через 1 добу плоди слід подрібнити за допомогою ручного преса для картоплі (чистої та ошпареної окропом).

Помістіть калину у чисті та простерилізовані банки та відставте на 3 – 4 тижні.

Після закінчення цього часу сироп злийте. Загорніть плоди в марлю і відіжміть рідину.

Розлийте сироп по менших банках і зберігайте в холодильнику або прохолодному підвалі.

Готовий сироп можна добре розбавити теплою водою або додати в чай.

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