Зберігання калини на зиму можливе у кілька способів – настійка, у власному соку чи заморожування. Просто потрібно обрати для себе найкращий варіант. Проте є один фактор, який слід точно знати – коли слід збирати цей цінний інгредієнт.
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Щоб зберегла свою структуру та не гірчила
Для того, щоб визначити "золотий" час для збирання урожаю калини, слід орієнтуватися не на календар, а на погодні умови. Соковиті ягідки найкраще зривати з дерева після настання перших морозів. Так калина не буде мати гіркого смаку та краще збереже свою текстуру.
Рецепт калини на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Так смачно / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Ягоди калини ретельно переберіть.
- Викладіть ягоди у чисту ємкість та засипте цукром.
- Відставте на 24 години при кімнатній температурі.
- Через 1 добу плоди слід подрібнити за допомогою ручного преса для картоплі (чистої та ошпареної окропом).
- Помістіть калину у чисті та простерилізовані банки та відставте на 3 – 4 тижні.
- Після закінчення цього часу сироп злийте. Загорніть плоди в марлю і відіжміть рідину.
- Розлийте сироп по менших банках і зберігайте в холодильнику або прохолодному підвалі.
- Готовий сироп можна добре розбавити теплою водою або додати в чай.