Хранение калины на зиму возможно несколько способов – настойка, в собственном соку или замораживание. Просто нужно выбрать для себя самый лучший вариант. Однако есть один фактор, который следует точно знать – когда нужно собирать этот ценный ингредиент.

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Чтобы сохранила свою структуру и не горчила

Для того чтобы определить "золотое" время для уборки урожая калины, следует ориентироваться не на календарь, а на погодные условия. Сочные ягодки лучше срывать с дерева после наступления первых морозов. Так калина не будет горького вкуса и лучше сохранит свою текстуру.

Рецепт калины на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Так вкусно / Фото przyslij przepis

Приготовление:

  • Ягоды калины тщательно переберите.
  • Выложите ягоды в чистую емкость и засыпьте сахаром.
  • Отставьте 24 часа при комнатной температуре.
  • Через 1 сутки плоды следует измельчить с помощью ручного пресса для картофеля (чистого и ошпаренного кипятком).
  • Поместите калину в чистые и простерилизованные банки и отставьте на 3 – 4 недели. По истечении этого времени сироп слейте.
  • Заверните плоды в марлю и отожмите жидкость. Разлейте сироп по меньшим банкам и храните в холодильнике или прохладном подвале.
  • Готовый сироп можно хорошо разбавить теплой водой или добавить в чай.