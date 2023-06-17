Заготовки з полуниці на зиму – це чудове поле для найрізноманітніших ідей та експериментів. Дізнайтеся, якими способами можна заготувати полуницю на зиму у матеріалі 24 Каналу.
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Які ягоди підходять для заготовок
Перед тим як заморозити полуницю на зиму, важливо правильно вибрати ягоду. Вона має бути стиглою та твердою без пошкоджень. Також радять збирати полуницю в суху і жарку погоду, тоді вона буде більш смачною. Спочатку полуницю потрібно промити в холодній воді, не видаляючи плодоніжки, щоб вода не потрапила всередину плоду. Обсушіть полуницю, рівномірно розклавши її на паперовому рушнику.
Солодка ягода / Фото pixabay
Як найкраще заморозити
Існує безліч способів збереження полуниці на зиму, зберігаючи її корисні властивості та вітаміни. Але найкраще намагатися зберегти ягоди свіжими.
Сушена полуниця
Крім заморожування можна засушити ягоди. Для цього відібрані плоди необхідно викласти на деко, попередньо застелене пергаментом, і включити духовку на 50 градусів. Відкрийте дверцята духовки та сушіть полуницю 4 – 5 годин, поки вона не підсохне і не зменшиться в розмірах.
Дістаньте форму з духовки, дайте ягодам повністю охолонути (2– 3 години) і перекладіть в чисту суху скляну банку. Також сушену полуницю можна заготовити на зиму в спеціальній сушарці для їжі.
Підготовлені ягоди помістіть в сушарку, встановіть режим "Фрукти" згідно з інструкцією. Вийміть полуниці та залишіть охолоджуватися на 2 – 3 години і зберігайте в сухому скляному посуді під кришкою.
Заготівля полуниці на зиму: кращі рецепти
Компот з полуниці
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Неймовірний напій / Фото AniaGotuje
Приготування:
- Підготуйте банки – вимийте і простерилізуйте їх.
- Полуницю також промийте, обсушіть і видаліть плодоніжки.
- З води та цукру зваріть сироп, гарячим залийте полуницю.
- Відразу щільно закрийте кришки та пастеризуйте 30 хвилин.
- Зберігайте у прохолодному місці.
Сухе варення з полуниці
- Час: 4 години
- Порцій: 4
Смак літа на цілий рік / Фото unsplash
Приготування:
- Ягоди промийте та очистіть від хвостиків.
- Опустіть плоди в гарячий цукровий сироп, доведіть до кипіння.
- Ягоди остудіть, потім знову доведіть до кипіння. Процедуру повторюють 5 – 7 разів. Полуниця не повинна розваритися.
- Готові ягоди викладіть в один шар на дрібну решітку або сито, періодично перевертають до повного стікання сиропу.
- Можна злегка підсушити ягоди у відкритій духовці при 60 – 70 градусах.
- Полуницю обваліть у цукровій пудрі і зберігайте в паперових пакетах або герметичному посуді.