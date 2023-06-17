Успейте, пока не поздно: что приготовить из клубники на зиму – нетипичные идеи
Клубника – это прекрасная ягода, которая всем нравится. Для того чтобы наслаждаться ею круглый год заготовьте ее заранее.
Заготовки из клубники на зиму – это отличное поле для самых разных идей и экспериментов. Узнайте, какими способами можно заготовить клубнику на зиму в материале 24 Канала.
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Какие ягоды подходят для заготовок
Перед тем, как заморозить клубнику на зиму, важно правильно выбрать ягоду. Она должна быть спелой и жесткой без повреждений. Также советуют собирать клубнику в сухую и жаркую погоду, тогда она будет вкуснее. Сначала клубнику нужно промыть в холодной воде, не удаляя плодоножки, чтобы вода не попала внутрь плода. Обсушите клубнику, равномерно разложив ее на бумажном полотенце.
Как лучше заморозить
Существует множество способов сохранения клубники на зиму, сохраняя ее полезные свойства и витамины. Но лучше всего стараться сохранить ягоды свежими.Есть несколько вариантов:
– заморозить целые ягоды;
– заморозить ягоды в виде пюре (с сахаром и без);
– свежие ягоды в сиропе.
Сушеная клубника
Помимо замораживания можно засушить ягоды. Для этого отобранные плоды необходимо выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом, и включить духовку на 50 градусов. Откройте дверцу духовки и сушите клубнику 4 – 5 часов, пока она не подсохнет и не уменьшится в размерах.
Достаньте форму из духовки, дайте ягодам полностью остыть (2 – 3 часа) и переложите в чистую сухую стеклянную банку. Также сушеную клубнику можно заготовить на зиму в специальной сушилке для еды.
Подготовленные ягоды поместите в сушилку, установите режим "Фрукты" согласно инструкции. Извлеките клубнику и оставьте охлаждаться на 2-3 часа и храните в сухой стеклянной посуде под крышкой.
Заготовка клубники на зиму: лучшие рецепты
Компот из клубники
- Время: 1 час
- Порций: 2
– полкилограмма клубники;
– пол стакана сахара;
– 1 литр воды.
Приготовление:
- Подготовьте банки – вымойте и простерилизуйте их.
- Клубнику также промойте, обсушите и удалите плодоножку.
- С воды и сахара сварите сироп, горячим залейте клубнику.
- Сразу закройте крышки и пастеризуйте 30 минут.
- Храните в прохладном месте.
Сухое варенье из клубники
- Время: 4 часа
- Порций: 4
Вкус лета на целый год / Фото unsplashИнгредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 1 килограмм сахара;
– пол литра воды;
– 1 стакан сахарной пудры.
Приготовление:
- Ягоды промойте и очистите от хвостиков.
- Опустите плоды в горячий сахарный сироп, доведите до кипения.
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Ягоды остудите, затем снова доведите до кипения. Процедуру повторяют 5 – 7 раз. Клубника не должна развариться.
- Готовые ягоды выложите в один слой на мелкую решетку или сито, периодически переворачивайтесь до полного стекания сиропа.
- Можно немного подсушить ягоды в открытой духовке при 60 – 70 градусах.
- Клубнику обвалите в сахарной пудре и храните в бумажных пакетах или герметичной посуде.