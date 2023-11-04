Открыл баночку – и хрустящая закуска готова: корейская морковь на зиму

4 ноября 2023, 11:08
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Апостроф

Морковь известна своим хрустящим вкусом и универсальным применением. Одной из самых известных закусок украинцев в зимний период является корейская морковь.

Такая закрутка является популярным вкусным вкусом, который сочетает в себе ароматные специи и сладкую морковь, создавая яркий ансамбль. Корейская морковь, заготовленная на зиму, является хорошим вариантом для сохранения летнего вкуса на долгие холодные месяцы.

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Корейская морковь на зиму

  • Время: 1,5 часа
  • Порций : 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм моркови;
– 6 зубчиков чеснока;
– пол стакана масла;
– 4 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки соли;
– 3 столовых уксуса 9%;
– 3 столовые ложки кориандра;
– черный перец по вкусу;
– 1 перец чили.

Приготовление:

  • Промытую и очищенную морковь натрите на специальной терке для корейской моркови.
  • Чеснок, очищенный от шелухи, пропустите через пресс.
  • Перемешайте морковь с чесноком и специями (кориандром, черным перцем).
  • На дно чистой и простерилизованной банки выложите небольшой кусочек острого перца.
  • Сверху на перец поместите морковь (плотно утрамбовывая закрутку).
  • Залейте банку кипятком и подождите около 10 минут.
  • Слейте воду в кастрюлю, добавьте растительное масло, соль, сахар, а после того, как маринад закипит, – уксус.
  • Готовым маринадом заполните банки и закатайте.
  • Переверните корейскую морковь вверх дном и укутывайте теплым пледом или одеялом до полного остывания.
  • Впоследствии банки можно поместить в кладовую или погреб.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська