Открыл баночку – и хрустящая закуска готова: корейская морковь на зиму
4 ноября 2023, 11:08Читати новину українською
Источник:Апостроф
Морковь известна своим хрустящим вкусом и универсальным применением. Одной из самых известных закусок украинцев в зимний период является корейская морковь.
Такая закрутка является популярным вкусным вкусом, который сочетает в себе ароматные специи и сладкую морковь, создавая яркий ансамбль. Корейская морковь, заготовленная на зиму, является хорошим вариантом для сохранения летнего вкуса на долгие холодные месяцы.
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Корейская морковь на зиму
- Время: 1,5 часа
- Порций : 4
– 1 килограмм моркови;
– 6 зубчиков чеснока;
– пол стакана масла;
– 4 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки соли;
– 3 столовых уксуса 9%;
– 3 столовые ложки кориандра;
– черный перец по вкусу;
– 1 перец чили.
Приготовление:
- Промытую и очищенную морковь натрите на специальной терке для корейской моркови.
- Чеснок, очищенный от шелухи, пропустите через пресс.
- Перемешайте морковь с чесноком и специями (кориандром, черным перцем).
- На дно чистой и простерилизованной банки выложите небольшой кусочек острого перца.
- Сверху на перец поместите морковь (плотно утрамбовывая закрутку).
- Залейте банку кипятком и подождите около 10 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте растительное масло, соль, сахар, а после того, как маринад закипит, – уксус.
- Готовым маринадом заполните банки и закатайте.
- Переверните корейскую морковь вверх дном и укутывайте теплым пледом или одеялом до полного остывания.
- Впоследствии банки можно поместить в кладовую или погреб.