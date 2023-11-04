Такая закрутка является популярным вкусным вкусом, который сочетает в себе ароматные специи и сладкую морковь, создавая яркий ансамбль. Корейская морковь, заготовленная на зиму, является хорошим вариантом для сохранения летнего вкуса на долгие холодные месяцы.
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Корейская морковь на зиму
- Время: 1,5 часа
- Порций : 4
Приготовление:
- Промытую и очищенную морковь натрите на специальной терке для корейской моркови.
- Чеснок, очищенный от шелухи, пропустите через пресс.
- Перемешайте морковь с чесноком и специями (кориандром, черным перцем).
- На дно чистой и простерилизованной банки выложите небольшой кусочек острого перца.
- Сверху на перец поместите морковь (плотно утрамбовывая закрутку).
- Залейте банку кипятком и подождите около 10 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте растительное масло, соль, сахар, а после того, как маринад закипит, – уксус.
- Готовым маринадом заполните банки и закатайте.
- Переверните корейскую морковь вверх дном и укутывайте теплым пледом или одеялом до полного остывания.
- Впоследствии банки можно поместить в кладовую или погреб.