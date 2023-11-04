Такая закрутка является популярным вкусным вкусом, который сочетает в себе ароматные специи и сладкую морковь, создавая яркий ансамбль. Корейская морковь, заготовленная на зиму, является хорошим вариантом для сохранения летнего вкуса на долгие холодные месяцы.

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Корейская морковь на зиму

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций : 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм моркови;

– 6 зубчиков чеснока;

– пол стакана масла;

– 4 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки соли;

– 3 столовых уксуса 9%;

– 3 столовые ложки кориандра;

– черный перец по вкусу;

– 1 перец чили.

Приготовление:

Промытую и очищенную морковь натрите на специальной терке для корейской моркови.

Чеснок, очищенный от шелухи, пропустите через пресс.

Перемешайте морковь с чесноком и специями (кориандром, черным перцем).

На дно чистой и простерилизованной банки выложите небольшой кусочек острого перца.

Сверху на перец поместите морковь (плотно утрамбовывая закрутку).

Залейте банку кипятком и подождите около 10 минут.

Слейте воду в кастрюлю, добавьте растительное масло, соль, сахар, а после того, как маринад закипит, – уксус.

Готовым маринадом заполните банки и закатайте.

Переверните корейскую морковь вверх дном и укутывайте теплым пледом или одеялом до полного остывания.

Впоследствии банки можно поместить в кладовую или погреб.

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