Така закрутка є популярним смаколиком, який поєднує в собі ароматні спеції та солодку моркву, створюючи яскравий ансамбль. Корейська морква, заготована на зиму, є відмінним варіантом для збереження літнього смаку на довгі прохолодні місяці.

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Корейська морква на зиму

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Промиту та очищену моркву натріть на спеціальній терці для корейської моркви.
  • Часник очищений від лушпиння пропустіть через прес.
  • Перемішайте моркву з часником та зі спеціями (коріандром, чорним перцем).
  • На дно чистої та простерилізованої банки викладіть невеликий шматочок гострого перцю.
  • Зверху на перець помістіть моркву (щільно утрамбовуючи закрутку).
  • Залийте банку окропом і зачекайте приблизно 10 хвилин.
  • Злийте воду в каструлю, додайте олію, сіль, цукор, а після того, як маринад закипить, – оцет.
  • Готовим маринадом заповніть банки та закатайте їх.
  • Переверніть корейську моркву догори дном та укутуйте теплим пледом або ковдрою до повного остигання.
  • Згодом банки можна помістити у кладовку чи погріб.