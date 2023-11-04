Така закрутка є популярним смаколиком, який поєднує в собі ароматні спеції та солодку моркву, створюючи яскравий ансамбль. Корейська морква, заготована на зиму, є відмінним варіантом для збереження літнього смаку на довгі прохолодні місяці.

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Корейська морква на зиму

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм моркви;

– 6 зубчиків часнику;

– пів склянки олії;

– 4 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки солі;

– 3 столові оцту 9%;

– 3 столові ложки коріандру;

– чорний перець до смаку;

– 1 перець чилі.

Приготування:

Промиту та очищену моркву натріть на спеціальній терці для корейської моркви.

Часник очищений від лушпиння пропустіть через прес.

Перемішайте моркву з часником та зі спеціями (коріандром, чорним перцем).

На дно чистої та простерилізованої банки викладіть невеликий шматочок гострого перцю.

Зверху на перець помістіть моркву (щільно утрамбовуючи закрутку).

Залийте банку окропом і зачекайте приблизно 10 хвилин.

Злийте воду в каструлю, додайте олію, сіль, цукор, а після того, як маринад закипить, – оцет.

Готовим маринадом заповніть банки та закатайте їх.

Переверніть корейську моркву догори дном та укутуйте теплим пледом або ковдрою до повного остигання.

Згодом банки можна помістити у кладовку чи погріб.

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