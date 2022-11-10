Большое преимущество домашних взбитых сливок – их свежесть, но сохранить их воздушность крайне тяжело. Именно поэтому мы обычно взбиваем сливки непосредственно перед подачей или добавление в десерт. Впрочем, есть приемы, позволяющие приготовить взбитые сливки заранее без потери качества.

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Как приготовить взбитые сливки, которые сохранят стойкость 48 часов

Готовить взбитые сливки в последний момент не всегда может быть хорошей идеей. Спешка может оказать очень негативное влияние на результат, а это далеко не то, на что надеется каждый из нас. Но как приготовить взбитые сливки так, чтобы они долго оставались поднятыми?

"Сливочные" секреты / Фото Cookery

Помочь нам в этой непростой задаче сможет один кулинарный секрет. Если вы хотите приготовить взбитые сливки заранее, чтобы они не теряли своей воздушности, на каждую чашку взбитых сливок добавьте предварительно взбитую столовую ложку растворимого пудинга из ванили или белого шоколада с кондитерским сахаром перед добавлением в крем.

Вот и все – ваши сливки будут сохранять стойкость в течение длительного времени. Впрочем, такие сливки идеально подойдут для кексов, тортов или других десертов, которые должны постоять в холодильнике. Если же вы готовите какой-нибудь другое лакомство – тогда лучше заранее правильно распланировать время и взбить сливки перед добавлением в десерт или его украшением.