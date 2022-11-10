Велика перевага домашніх збитих вершків – їхня свіжість, але зберегти їхню повітряність вкрай важко. Саме через це ми зазвичай збиваємо вершки безпосередньо перед подачею чи додавання до десерту. Втім, є прийоми, які дозволяють приготувати збиті вершки заздалегідь без втрати якості.

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Як приготувати збиті вершки, які збережуть стійкість 48 годин

Готувати збиті вершки в останній момент не завжди може бути гарною ідеєю. Поспіх може дуже негативно вплинути на результат, а це далеко не те, на що сподівається кожен із нас. Але як приготувати збиті вершки так, щоб вони довго залишалися піднятими?

"Вершкові" секрети / Фото Cookery

Допомогти нам у цьому непростому завданні зможе один кулінарний секрет. Якщо ви хочете приготувати збиті вершки заздалегідь, щоб вони не втрачали своєї повітряності, на кожну чашку збитих вершків додайте попередньо збиту 1 столову ложку розчинного пудингу з ванілі або білого шоколаду з кондитерським цукром перед додаванням у крем.

Ось і все – ваші вершки будуть зберігати стійкість впродовж тривалого часу. Втім, такі вершки ідеально підійдуть для кексів, тортів або інших десертів, які певний час повинні постояти у холодильнику. Якщо ж ви готуєте якийсь інший смаколик – тоді краще заздалегідь правильно розпланувати час та збити вершки перед додаванням у десерт або ж його прикрашанням.