Соки и компоты – это то, без чего просто невозможно представить долгий зимний период, особенно время праздников. Последние тенденции показывают, что в список фаворитов по зимним заготовкам начинает попадать айва.

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Традиционный рецепт сока из айвы порадует кисло-сладким вкусом и освежающим ароматом. Также он может стать идеальным дополнением к чаю и другим напиткам.

Рецепт сока из айвы на зиму

Время: 20 минут

Порций: 4

Неповторимый вкус / Фото Pixabay

Ингредиенты:

2 килограмма айвы;

2 килограмма сахара.

Приготовление:

Айву моем, делим на четвертинки, удаляем сердцевинки. Натираем айву на грубой терке. Сок лучше заготавливать в литровых банках. Накладываем айву на 3/4 емкости, посыпаем сахаром и накрываем марлей. Через несколько дней сливаем образовавшийся сок. Разливаем его по бутылочкам/баночкам и пастеризуем 5 – 10 минут с момента закипания воды. Храним в прохладном месте.

Приятного аппетита!