Соки и компоты – это то, без чего просто невозможно представить долгий зимний период, особенно время праздников. Последние тенденции показывают, что в список фаворитов по зимним заготовкам начинает попадать айва.
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Традиционный рецепт сока из айвы порадует кисло-сладким вкусом и освежающим ароматом. Также он может стать идеальным дополнением к чаю и другим напиткам.
Рецепт сока из айвы на зиму
Время: 20 минут
Порций: 4
Неповторимый вкус / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 2 килограмма айвы;
- 2 килограмма сахара.
Приготовление:
- Айву моем, делим на четвертинки, удаляем сердцевинки.
- Натираем айву на грубой терке.
- Сок лучше заготавливать в литровых банках. Накладываем айву на 3/4 емкости, посыпаем сахаром и накрываем марлей.
- Через несколько дней сливаем образовавшийся сок. Разливаем его по бутылочкам/баночкам и пастеризуем 5 – 10 минут с момента закипания воды. Храним в прохладном месте.
Приятного аппетита!