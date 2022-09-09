Разнообразные полосы уже давно обрели популярность и покорили всех своей простотой и пользой. Свекольный сок с яблоками и морковью – отличный витаминный заряд, который понравится как взрослым, так и детям.
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Рецепт свекольного сока
Время: 30 минут
Порций: 4
Особый напиток / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 2 килограмма свеклы;
- 500 грамм яблок;
- 350 грамм моркови.
Приготовление:
- Овощи и яблоки промойте под проточной водой и очистите от кожуры. Свекла должна быть тонкой и твердой. Чем свежее и младшая свекла, тем больше в ней сока и менее терпкий вкус.
- Чтобы идеально дополнить свекольный сок, выберите жесткие, сочные и кисло-сладкие яблоки.
- Яблоко, свеклу и морковь мелко нашинкуйте. Размер кусочков зависит от размера входного отверстия соковыжималки.
- Поочередно кладите в соковыжималку кусочки овощей и яблок.
- По желанию полученный сок можно перелить через ситечко во вторую емкость, чтобы избавиться от собираемой сверху пены. Свекольный сок с добавлением моркови и яблок должен быть достаточно сладким.
- По желанию можно разбавить сок водой или добавить кубики льда, поскольку он обладает очень насыщенным вкусом.