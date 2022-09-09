Різноманітні смузі вже давно здобули популярність та підкорили всіх своєю простотою та користю. Буряковий сік з яблуками та морквою – чудовий вітамінний заряд, який сподобається як дорослим, так і дітям.

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Рецепт бурякового соку

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Особливий напій / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

2 кілограми буряка;

500 грамів яблук;

350 грамів моркви.

Приготування: