Різноманітні смузі вже давно здобули популярність та підкорили всіх своєю простотою та користю. Буряковий сік з яблуками та морквою – чудовий вітамінний заряд, який сподобається як дорослим, так і дітям.
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Рецепт бурякового соку
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Особливий напій / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 2 кілограми буряка;
- 500 грамів яблук;
- 350 грамів моркви.
Приготування:
- Овочі та яблука промийте під проточною водою і очистіть від шкірки. Буряк має бути тонким і твердим. Чим свіжіший і молодший буряк, тим більше в ньому соку і менш терпкий смак.
- Щоб ідеально доповнити буряковий сік, оберіть тверді, соковиті і кисло-солодкі яблука.
- Яблуко, буряк і моркву дрібно наріжте. Розмір шматочків залежить від розміру вхідного отвору соковижималки.
- По черзі кладіть в соковижималку шматочки овочів і яблук.
- За бажанням отриманий сік можна перелити через ситечко в другу ємкість, щоб позбутися від піни, яка збирається зверху. Буряковий сік з додаванням моркви і яблук повинен бути досить солодким.
- За бажанням можна розбавити сік водою або додати кубики льоду, оскільки він має дуже насичений смак.