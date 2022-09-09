Обязательно попробуйте: как приготовить свекольный сок

9 сентября 2022 , 20:08
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Источник:

ania gotuje

Свекольный сок домашнего приготовления – очень вкусный и очень полезный напиток для всей семьи. Свекольный, яблочный и морковный соки – лучшее сочетание вкусов. Рецепт очень прост и проверен, так что его может попробовать каждый!

Разнообразные полосы уже давно обрели популярность и покорили всех своей простотой и пользой. Свекольный сок с яблоками и морковью – отличный витаминный заряд, который понравится как взрослым, так и детям.

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Рецепт свекольного сока

Время: 30 минут
Порций: 4

Особый напиток / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 2 килограмма свеклы;
  • 500 грамм яблок;
  • 350 грамм моркови.

Приготовление:

  1. Овощи и яблоки промойте под проточной водой и очистите от кожуры. Свекла должна быть тонкой и твердой. Чем свежее и младшая свекла, тем больше в ней сока и менее терпкий вкус.
  2. Чтобы идеально дополнить свекольный сок, выберите жесткие, сочные и кисло-сладкие яблоки.
  3. Яблоко, свеклу и морковь мелко нашинкуйте. Размер кусочков зависит от размера входного отверстия соковыжималки.
  4. Поочередно кладите в соковыжималку кусочки овощей и яблок.
  5. По желанию полученный сок можно перелить через ситечко во вторую емкость, чтобы избавиться от собираемой сверху пены. Свекольный сок с добавлением моркови и яблок должен быть достаточно сладким.
  6. По желанию можно разбавить сок водой или добавить кубики льда, поскольку он обладает очень насыщенным вкусом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська