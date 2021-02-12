Известна дата IX церемонии награждения лучших ресторанов Украины СІЛЬ 2021
Самая ожидаемая среди рестораторов премия СІЛЬ назвала дату IX церемонии награждения лучших ресторанов Украины, она состоится 28 ноября 2021 года.
Источник:инстаграм Saltawards
Организаторы сообщили о дате проведения IX церемонии награждения лучших ресторанов Украины на официальной странице Saltawards в соцсети Инстаграм. Церемония состоится 28 ноября 2021 года!
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Также в сообщении отметили, что уже совсем скоро начнется первый этап подготовки к проведению Национальной ресторанной премии СІЛЬ.
Грандиозное событие, в котором каждый желающий может подать заявку на участие своего заведения и побороться за главный знак качества! Закаленные 2020 годом, смело шагаем в новый 2021. Еще более смелые, более инициативные и сплоченные. Уже девять лет мы болеем за ресторанную отрасль Украины,
– прокомментировали организаторы премии.
Также, организаторы Национальной ресторанной премии СІЛЬ выразили благодарность всем, кто каждый год участвует в мероприятии, улучшает и совершенствует ресторанную индустрию страны с каждым годом.
Напомним вам, что 1 декабря 2020 года в КВЦ Парковый состоялось награждение лучших заведений Украины ресторанной премии СІЛЬ. Были объявлены победители в 18 номинациях, а сам отбор победителей проходил в 5 этапов.
Что важно, победители прошлогодних премий не могут участвовать в конкурсе, который дает возможность развиваться другим рестораторам и их заведениям.
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