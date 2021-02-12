Самая ожидаемая среди рестораторов премия СІЛЬ назвала дату IX церемонии награждения лучших ресторанов Украины, она состоится 28 ноября 2021 года.

Организаторы сообщили о дате проведения IX церемонии награждения лучших ресторанов Украины на официальной странице Saltawards в соцсети Инстаграм. Церемония состоится 28 ноября 2021 года!

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Также в сообщении отметили, что уже совсем скоро начнется первый этап подготовки к проведению Национальной ресторанной премии СІЛЬ.

Грандиозное событие, в котором каждый желающий может подать заявку на участие своего заведения и побороться за главный знак качества! Закаленные 2020 годом, смело шагаем в новый 2021. Еще более смелые, более инициативные и сплоченные. Уже девять лет мы болеем за ресторанную отрасль Украины,

– прокомментировали организаторы премии.

Также, организаторы Национальной ресторанной премии СІЛЬ выразили благодарность всем, кто каждый год участвует в мероприятии, улучшает и совершенствует ресторанную индустрию страны с каждым годом.

Напомним вам, что 1 декабря 2020 года в КВЦ Парковый состоялось награждение лучших заведений Украины ресторанной премии СІЛЬ. Были объявлены победители в 18 номинациях, а сам отбор победителей проходил в 5 этапов.

Что важно, победители прошлогодних премий не могут участвовать в конкурсе, который дает возможность развиваться другим рестораторам и их заведениям.