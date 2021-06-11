Сырники – традиционное блюдо украинской кухни, которое обожают дети и взрослые. Эктор Хименес-Браво рассказывает как приготовить соленые сырники. Их можно подавать на завтрак, обед или ужин.
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Это сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Для украшения добавьте свежие томаты, кинзу или другие любимые овощи.
Как приготовить соленые сырники
- Время: 20 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 169 ккал
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Пармезан натрите на крупной терке, Чеддер – нарежьте кубиками.
- Сыр пропустите через сито. В миске соедините творог, тертый сыр, добавьте соль, сахар, желтки, муку.
Творог для теста / Скриншот видео с инстаграма
- Замесите тесто. Сформируйте сырники, отправьте в холодильник на 15 минут.
Сырники / Скриншот видео с инстаграма
- На разогретой сковороде с маслом обжарьте сырники несколько минут с двух сторон.
Процесс обжаривания сырников на сковороде / Скриншот видео с инстаграма
- Далее – деко выстелите пергаментом, выложите сырники. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться сырники в течение пяти минут.
- Выложите на тарелку сырники. Приятного аппетита!
Рецепт соленых сырников от Эктора Хименеса-Браво в видео: