Сирники – традиційна страва української кухні, яку обожнюють діти та дорослі. Ектор Хіменес-Браво розповідає як приготувати солоні сирники. Їх можна подавати на сніданок, обід або вечерю.

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Це ситна та смачна страва, яку можна приготувати за лічені хвилини. Для прикрашання додайте свіжі томати, кінзу або інші улюблені овочі.

Як приготувати солоні сирники

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 169 ккал

Інгредієнти:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 2 жовтки;

– 20 грамів сиру Пармезан;

– 20 грамів сиру Чедер;

– 5 грамів борошна;

– рослинна олія;

– дрібка цукру;

– дрібка солі.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Пармезан натріть на грубій тертці, Чедер – наріжте кубиками. Сир пропустіть через сито. У мисці з'єднайте сир, тертий сир, додайте сіль, цукор, жовтки, борошно.

Сир для тіста/ Скріншот відео з інстаграму

Замісіть тісто. Сформуйте сирники, відправте у холодильник на 15 хвилин.

Сирники/Скріншот відео з інстаграму

На розігрітій пательні з олією обсмажте сирники кілька хвилин з двох сторін.

Процес обсмаження сирників на пательні/ Скріншот відео з інстаграму

Далі – деко вистеліть пергаментом, викладіть сирники. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись сирники протягом п'яти хвилин. Викладіть на тарілку сирники. Смачного!

Рецепт солоних сирників від Ектора Хіменеса-Браво у відео: