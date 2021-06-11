Как приготовить соленые сырники: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями в инстаграм рецептом соленых сырников. Вы с легкостью можете приготовить оригинальное блюдо дома. Обязательно попробуйте.

Сырники – традиционное блюдо украинской кухни, которое обожают дети и взрослые. Эктор Хименес-Браво рассказывает как приготовить соленые сырники. Их можно подавать на завтрак, обед или ужин.

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Это сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Для украшения добавьте свежие томаты, кинзу или другие любимые овощи.

Как приготовить соленые сырники

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 169 ккал

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Пармезан натрите на крупной терке, Чеддер – нарежьте кубиками. Сыр пропустите через сито. В миске соедините творог, тертый сыр, добавьте соль, сахар, желтки, муку.

– 300 граммов творога;– 2 желтка;– 20 граммов сыра Пармезан;– 20 граммов сыра Чеддер;– 5 граммов муки;– растительное масло;– щепотка сахара;– щепотка соли.

Творог для теста / Скриншот видео с инстаграма

Замесите тесто. Сформируйте сырники, отправьте в холодильник на 15 минут.

Сырники / Скриншот видео с инстаграма

На разогретой сковороде с маслом обжарьте сырники несколько минут с двух сторон.

Процесс обжаривания сырников на сковороде / Скриншот видео с инстаграма

Далее – деко выстелите пергаментом, выложите сырники. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться сырники в течение пяти минут. Выложите на тарелку сырники. Приятного аппетита!

Рецепт соленых сырников от Эктора Хименеса-Браво в видео: