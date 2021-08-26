Соленые сырники – отличный вариант быстрого завтрака. Кстати, к блюду можно тоненько нарезать слабосоленой рыбы.
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Рецепт соленых сырников
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Сырники / Фото со страницы шеф-повара
Приготовление:
- Тщательно отожмите из творога лишнюю влагу через марлю или сито.
- Помойте зелень, залейте кипятком и сразу слейте. Удалите стебли и отожмите от влаги.
Сырники / Фото со страницы шеф-повара
- Соедините зелень вместе с яйцом и измельчите в блендере.
Сырники / Фото со страницы шеф-повара
- Смешайте все ингредиенты и перемешайте до однородной массы.
- Сформируйте сырники из теста и обжарьте их на разогретой сковородке с маслом.
Сырники / Фото со страницы шеф-повара
- Подавайте сырники к столу со сметаной. Приятного аппетита!