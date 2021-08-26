Соленые сырники – отличный вариант быстрого завтрака. Кстати, к блюду можно тоненько нарезать слабосоленой рыбы.

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Рецепт соленых сырников

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Сырники / Фото со страницы шеф-повара

Приготовление:

  1. Тщательно отожмите из творога лишнюю влагу через марлю или сито.
  2. Помойте зелень, залейте кипятком и сразу слейте. Удалите стебли и отожмите от влаги.


Сырники / Фото со страницы шеф-повара

  1. Соедините зелень вместе с яйцом и измельчите в блендере.

Сырники / Фото со страницы шеф-повара

  1. Смешайте все ингредиенты и перемешайте до однородной массы.
  2. Сформируйте сырники из теста и обжарьте их на разогретой сковородке с маслом.

Сырники / Фото со страницы шеф-повара

  1. Подавайте сырники к столу со сметаной. Приятного аппетита!