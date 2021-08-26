Солоні сирники – чудовий варіант швидкого сніданку. До речі, до страви можна тоненько нарізати слабосолоної риби.

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Рецепт солоних сирників

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Приготування:

  1. Ретельно відіжміть із сиру зайву вологу через марлю або сито.
  1. Помийте зелень, залийте окропом та одразу злийте. Видаліть стебла та відіжміть від вологи.


Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. З'єднайте зелень разом з яйцем та подрібніть у блендері.


Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Змішайте всі інгредієнти та перемішайте до однорідної маси.
  1. Сформуйте сирники з тіста та обсмажте їх на розігрітій сковорідці з олією.


Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Подавайте сирники до столу зі сметаною. Смачного!