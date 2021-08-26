Солоні сирники – чудовий варіант швидкого сніданку. До речі, до страви можна тоненько нарізати слабосолоної риби.
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Рецепт солоних сирників
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря
Приготування:
- Ретельно відіжміть із сиру зайву вологу через марлю або сито.
- Помийте зелень, залийте окропом та одразу злийте. Видаліть стебла та відіжміть від вологи.
Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- З'єднайте зелень разом з яйцем та подрібніть у блендері.
Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Змішайте всі інгредієнти та перемішайте до однорідної маси.
- Сформуйте сирники з тіста та обсмажте їх на розігрітій сковорідці з олією.
Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Подавайте сирники до столу зі сметаною. Смачного!