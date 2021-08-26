Идеальный завтрак: соленые сырники со шпинатом и петрушкой по рецепту шеф-повара

26 августа 2021 , 16:01
Читати новину українською

Источник:

Владимир Ярославский

Надоели сладкие сырники с изюмом? Шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом соленых сырников, на приготовление которых его вдохновила подруга.

Соленые сырники – отличный вариант быстрого завтрака. Кстати, к блюду можно тоненько нарезать слабосоленой рыбы.

Читайте также Украинская кухня покоряет мир: ТОП блюд, которые стали нашими гастрономическими визитками

Рецепт соленых сырников

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Сырники / Фото со страницы шеф-повара

Ингредиенты:
– 300 г творога;
– 1 яйцо;
– 100 г петрушки;
– 100 г шпината;
– соль на ваш вкус;
– свежий тимьян;
– 35 г овсяной муки;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Тщательно отожмите из творога лишнюю влагу через марлю или сито.
     
  2. Помойте зелень, залейте кипятком и сразу слейте. Удалите стебли и отожмите от влаги.


Сырники / Фото со страницы шеф-повара

  1. Соедините зелень вместе с яйцом и измельчите в блендере.

Сырники / Фото со страницы шеф-повара

  1. Смешайте все ингредиенты и перемешайте до однородной массы.
     
  2. Сформируйте сырники из теста и обжарьте их на разогретой сковородке с маслом.

Сырники / Фото со страницы шеф-повара

  1. Подавайте сырники к столу со сметаной. Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак