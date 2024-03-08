Вы готовили ее неправильно: традиционный рецепт самой наваристой мясной солянки
8 марта 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Для многих солянка является едва ли не самым любимым первым блюдом. И неудивительно, ведь она ну очень вкусная.
Колбаса придает блюду приятный копченый вкус. А вот лимон и сметана – аппетитной кислинки.
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Рецепт солянки
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 450 граммов картофеля;
– 2 литра воды;
– 120 граммов лука;
– 100 граммов моркови;
– 70 граммов соленых огурцов;
– 450 граммов сырокопченой колбасы;
– 2 лавровых листа;
– 3 горошинки черного перца;
– соль по вкусу;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 175 граммов сметаны 20%;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– 30 граммов зеленых оливок;
– зелень по вкусу;
– 20 миллилитров лимонного сока.
Приготовление:
- Картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками. Поставьте вариться в подсоленной воде.
- Тем временем лук нарежьте кубиками и поставьте жариться на растительном масле. Добавьте натертую на крупной терке очищенную морковь. Когда все подрумянится, добавьте нарезанную кубиками колбасу. Жарьте все вместе.
- Добавьте нарезанные кубиками соленые огурцы, сметану и томатную пасту. Все хорошо перемешайте и протушите.
- Когда картофель будет почти сварен, добавьте в кастрюлю всю протушенную зажарку, лавровый лист и перец. По желанию всыпьте также мелко нарезанные петрушку, укроп и зеленый лук. Варите еще 15 минут.
- В конце возьмите зеленые оливки без косточек, нарежьте на половинки и добавьте к солянке. Подавайте со сметаной и лимоном.