Колбаса придает блюду приятный копченый вкус. А вот лимон и сметана – аппетитной кислинки.
Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"
Рецепт солянки
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками. Поставьте вариться в подсоленной воде.
- Тем временем лук нарежьте кубиками и поставьте жариться на растительном масле. Добавьте натертую на крупной терке очищенную морковь. Когда все подрумянится, добавьте нарезанную кубиками колбасу. Жарьте все вместе.
- Добавьте нарезанные кубиками соленые огурцы, сметану и томатную пасту. Все хорошо перемешайте и протушите.
- Когда картофель будет почти сварен, добавьте в кастрюлю всю протушенную зажарку, лавровый лист и перец. По желанию всыпьте также мелко нарезанные петрушку, укроп и зеленый лук. Варите еще 15 минут.
- В конце возьмите зеленые оливки без косточек, нарежьте на половинки и добавьте к солянке. Подавайте со сметаной и лимоном.