Сосиски в тесте: проверенный рецепт культового перекуса
24 января 2024, 22:30Читати новину українською
Источник:"Колежанка"
Вкусные сосиски в тесте можно приготовить и на сковороде. Воспользуйтесь этим простым рецептом на кефире.
Дрожжевое тесто требует более долгого времени. Так что тесто для сосисок, замешанное на кефире, является отличной альтернативой.
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Сосиски в тесте на сковороде
- Время: 25 минут
- Порции: 16
Ингредиенты:
– 16 сосисок;
– 400 граммов муки;
– 200 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 2 чайные ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,25 чайной ложки соды;
– 7 столовых ложек растительного масла.
Приготовление:
- В миску налейте теплый кефир, добавьте соль с сахаром, 2 ложки растительного масла и яйцо. Ложкой или венчиком перемешайте до однородного состояния. Всыпьте просеянную муку с содой.
- Замесите тесто сначала венчиком, а затем руками на присыпанной мукой столешнице. Замешивайте тесто, пока не перестанет прилипать к ладоням. Затем прикройте его пищевой плёнкой и оставьте на 25 минут.
- После этого разделите тесто руками, смазанными растительным маслом, на 16 одинаковых кусочков.
- Сосиски освободите от оболочки. Кусочки теста раскатайте тонко по размеру сосисок.
- Положите сосиски на тесто и плотно защепите пальцами, чтобы вышли пирожки.
- В глубокой сковороде разогрейте 5 ложек растительного масла. Жарьте сосиски в тесте на среднем огне до румяной корочки со всех сторон. Выкладывайте на салфетки, чтобы они впитали лишнее масло.