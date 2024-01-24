Сосиски в тесте: проверенный рецепт культового перекуса

24 января 2024, 22:30
Читати новину українською

Источник:

"Колежанка"

Вкусные сосиски в тесте можно приготовить и на сковороде. Воспользуйтесь этим простым рецептом на кефире.

Дрожжевое тесто требует более долгого времени. Так что тесто для сосисок, замешанное на кефире, является отличной альтернативой.

Вам понравится Лучше, чем у бабушки на базаре: готовим воздушные беляши с мясом в духовке

Сосиски в тесте на сковороде

  • Время: 25 минут
  • Порции: 16

Ингредиенты:
– 16 сосисок;
– 400 граммов муки;
– 200 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 2 чайные ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,25 чайной ложки соды;
– 7 столовых ложек растительного масла.

Приготовление:

  1. В миску налейте теплый кефир, добавьте соль с сахаром, 2 ложки растительного масла и яйцо. Ложкой или венчиком перемешайте до однородного состояния. Всыпьте просеянную муку с содой.
  2. Замесите тесто сначала венчиком, а затем руками на присыпанной мукой столешнице. Замешивайте тесто, пока не перестанет прилипать к ладоням. Затем прикройте его пищевой плёнкой и оставьте на 25 минут.
  3. После этого разделите тесто руками, смазанными растительным маслом, на 16 одинаковых кусочков.
  4. Сосиски освободите от оболочки. Кусочки теста раскатайте тонко по размеру сосисок.
  5. Положите сосиски на тесто и плотно защепите пальцами, чтобы вышли пирожки.
  6. В глубокой сковороде разогрейте 5 ложек растительного масла. Жарьте сосиски в тесте на среднем огне до румяной корочки со всех сторон. Выкладывайте на салфетки, чтобы они впитали лишнее масло.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить очень вкусные чебуреки.
Автор: Ольга Котів