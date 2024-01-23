Такие беляши также будут более полезными. Ведь они будут содержать в себе гораздо меньше масла

Стоит попробовать Такой вкусности вы еще не ели: готовим куриный паштет с мармеладом из перцев и апельсина.

Беляши в духовке

  • Время: 45 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Лук мелко нашинкуйте и добавьте в фарш вместе с солью и перцем. Хорошо вымешайте и отложите.
  2. В другой миске смешайте яйцо, белок и кефир. Добавьте мягкий маргарин, соль и соду.
  3. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на 15 – 20 частей. Раскатайте каждую часть в кружочек, размером с кофейное блюдце.
  4. На середину каждого выложите столовую ложку фарша. Слепите края так, чтобы середина осталась открытой. Включите духовку разогреваться.
  5. Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте маслом. Выложите беляши на противень, смажьте их желтком.
  6. Выпекайте беляши в духовке при температуре 180 градусов до румяной корочки. На это уйдет ориентировочно 15 – 20 минут.