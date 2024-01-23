Такие беляши также будут более полезными. Ведь они будут содержать в себе гораздо меньше масла

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Беляши в духовке

Время: 45 минут

45 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 400 граммов свиного фарша;

– 1 луковица;

– 0,5 чайной ложки соли;

– черный перец по вкусу;

– 1 стакан кефира;

– 2 яйца;

– 100 граммов маргарина;

– 1 чайная ложка соды;

– 3 стакана муки;

– масло.

Приготовление:

Лук мелко нашинкуйте и добавьте в фарш вместе с солью и перцем. Хорошо вымешайте и отложите. В другой миске смешайте яйцо, белок и кефир. Добавьте мягкий маргарин, соль и соду. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на 15 – 20 частей. Раскатайте каждую часть в кружочек, размером с кофейное блюдце. На середину каждого выложите столовую ложку фарша. Слепите края так, чтобы середина осталась открытой. Включите духовку разогреваться. Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте маслом. Выложите беляши на противень, смажьте их желтком. Выпекайте беляши в духовке при температуре 180 градусов до румяной корочки. На это уйдет ориентировочно 15 – 20 минут.

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