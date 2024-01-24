Дріжджове тісто вимагає довшого часу. Тож тісто для сосисок, замішане на кефірі, є чудовою альтернативою.

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Сосиски в тісті на пательні

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 16

Приготування:

  1. У миску налийте теплий кефір, додайте сіль з цукром, 2 ложки олії та яйце. Ложкою або вінчиком перемішайте до однорідного стану. Всипте просіяне борошно з содою.
  2. Замісіть тісто спочатку вінчиком, а потім руками на присипаній борошном стільниці. Замішуйте тісто, поки не перестане прилипати до долонь. Потім прикрийте його харчовою плівкою та залиште на 25 хвилин.
  3. Після цього розділіть тісто руками, змащеними олією, на 16 однакових шматочків.
  4. Сосиски звільніть від оболонки. Шматочки тіста розкачайте тонко за розміром сосисок.
  5. Покладіть сосиски на тісто та щільно защепіть пальцями, щоб вийшли пиріжки.
  6. У глибокій пательні розігрійте 5 ложок олії. Смажте сосиски в тісті на середньому вогні до рум'яної скоринки з усіх боків. Викладайте на серветки, щоб вони увібрали зайву олію.