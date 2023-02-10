Чтобы вернуть немного детства и взрослую жизнь, предлагаем приготовить вкусные, рыхлые сосиски в тесте дома.

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Главное в этой закуске, выбрать хорошие, качественные сосиски. Автор также отмечает размер изделий: лучше брать средние или маленькие, чтобы использовать меньше теста.

Рецепт сосисок в тесте

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 10 штук

Ингредиенты:

– 300 граммов пшеничной муки;

– 40 граммов сахара;

– упаковка ванильного сахара;

– 2 яичных желтка;

– 4 грамма сухих дрожжей;

– щепотка соли;

– 150 граммов молока;

– 25 граммов сливочного масла;

– 25 граммов масла.

Приготовление:

Замешиваем теплое молоко, дрожжи, сахар и 100 г муки. Даем постоять в тепле 10 минут. Когда появятся пузырьки, добавляем остальные ингредиенты, один желток и замешиваем тесто. Оно не должно прилипать к рукам. Даем постоять в тепле 1 час.

Разделяем тесто на 10 колобков, накрываем полотенцем и ждем еще 20 минут. С каждого шарика теста руками раскатываем, растягиваем жгутик, как из пластилина. На столе катаем руками и немного растягиваем в стороны. Накручиваем на сосиску. Выкладываем на лист с пергаментом на расстоянии, накрываем полотенцем и ждем еще 20 минут.

Смазываем желтком с 2 столовыми ложками молока, посыпаем кунжутом и запекаем при 180 градусах 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

Рекомендации по приготовлению: