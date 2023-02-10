Щоб повернути трішки дитинства і доросле життя, пропонуємо приготувати смачні, пухкі сосиски в тісті вдома.

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Головне у цій закусці, обрати хороші, якісні сосиски. Авторка також наголошує на розмірі виробів: краще таки брати середні чи маленькі, щоб використати менше тіста.

Рецепт сосисок в тісті

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 10 штук

Інгредієнти:

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 40 грамів цукру;

– упаковка ванільного цукру;

– 2 яєчні жовтки;

– 4 грами сухих дріжджів;

– дрібка солі;

– 150 грамів молока;

– 25 грамів вершкового масла;

– 25 грамів олії.

Приготування:

Замішуємо тепле молоко, дріжджі, цукор і 100 грамів борошна. Даємо постояти в теплі 10 хвилин. Коли з’являться пухирці додаємо решту інгредієнтів, один жовток і замішуємо тісто. Воно не має прилипати до рук. Даємо постояти в теплі 1 годину.

Розділяємо тісто на 10 колобків, накриваємо рушником і чекаємо ще 20 хвилин. З кожної кульки тіста руками розкачуємо, розтягуємо джгутик, як з пластиліну. На столі катаємо руками і трішки розтягуємо в боки. Накручуємо на сосиску. Викладаємо на лист з пергаментом на відстані, накриваємо рушником і чекаємо ще 20 хвилин.

Змащуємо жовтком з 2 столовими ложками молока, посипаємо кунжутом і запікаємо при 180 градусах 20 – 25 хвилин.

Смачного!

Рекомендації щодо приготування: