Чтобы приготовить вкусное, а главное полезное овощное соте используйте духовку, предварительно не обжаривайте овощи на сковородке. Такое блюдо будет насчитывать около 50 килокалорий на 100 граммов. Если вам нравится калорийная еда – выберите рецепт с обжариванием и консервацией.

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Рецепт соте из баклажанов и кабачков на зиму

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8



Фото 1000 меню

Ингредиенты:



– 300 г баклажанов;

– 300 г кабачков;

– 100 г моркови;

– 100 г лука;

– 100 г болгарского перца;

– 400 г томатного соуса;

– 80 мл растительного масла;

– 2 ст. л. уксуса;

– щепотка соли;

– ½ ст. л. сахара;

– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

Тщательно помойте все ингредиенты. Удалите плодоножки, семена из перца.

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на грубой терке.

Кабачки разрежьте вдоль пополам и нарежьте полукольцами. Аналогично Нарежьте баклажаны.​





Фото 1000 меню



Болгарский перец нарежьте полукольцами.



Фото 1000 меню



Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней все нарезанные овощи. 15 минут будет достаточно.

Влейте томатный соус, выжмите чеснок через пресс и перемешайте. Посахарите овощи, посолите и еще раз перемешайте соте.





Фото 1000 меню

Накройте блюдо крышкой и тушите 30 минут.

В конце приготовления добавьте к овощам уксус и перемешайте.





Фото 1000 меню

Переложите овощное соте в стерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном.

Накройте банки теплым полотенцем и оставьте консервацию охлаждаться при комнатной температуре.

Ваше сотое готово к употреблению. Приятного аппетита!

Соте из баклажанов и кабачков в духовке

Время: 1 час

1 час Порции: 4

Соте в духовке / Фото дело вкуса

Ингредиенты:



– 1 баклажан;

– 1 кабачок;

– 1 репчатая луковица;

– 1 морковка;

– 1 сладкий болгарский перец;

– 2 помидора;

– 1-2 зубчика чеснока;

– ½ Ч. л. прованских специй;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус;

– 2 – 3 ст. л. оливкового масла.

Приготовление: