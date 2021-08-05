Щоб приготувати смачне, а головне корисне овочеве соте використовуйте духовку, попередньо не обсмажуйте овочі на сковорідці. Така страва налічуватиме близько 50 кілокалорій на 100 грамів. Якщо вам довподоби калорійна їжа – оберіть рецепт з обсмажуванням та консервацією.

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Рецепт соте з баклажанів та кабачків на зиму

  • Час: 2 години
  • Порції: 8

соте
Фото 1000 меню

Приготування:

  1. Ретельно помийте всі інгредієнти. Видаліть плодоніжки, насіння з перцю.
  2. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на грубій тертці.
  3. Кабачки розріжте повздовж навпіл та наріжте півкільцями. Аналогічно наріжте баклажани.

    соте
    Фото 1000 меню
  4. Болгарський перець наріжте півкільцями.

    соте
    Фото 1000 меню
  5. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній всі нарізані овочі. 15 хвилин буде достатньо.
  6. Влийте томатний соус, вичавіть часник через прес та перемішайте. Поцукруйте овочі, посоліть та ще раз перемішайте соте.

    соте
    Фото 1000 меню
  7. Накрийте страву кришкою та тушкуйте 30 хвилин.
  8. Наприкінці приготування додайте до овочів оцет та перемішайте.

    соте
    Фото 1000 меню
  9. Перекладіть овочеве соте в стерилізовані банки, закрийте кришками та переверніть догори дном.
    Накрийте банки теплим рушником та залишіть консервацію охолоджуватися при кімнатній температурі.
  10. Ваше соте готове до вживання. Смачного!

Соте з баклажанів та кабачків в духовці

  • Час: 1 години
  • Порції: 4

соте
Соте в духовці / Фото Діло смаку

Приготування:

  1. Ретельно помийте всі овочі. Видаліть насіння з болгарського перцю та видаліть плодоніжки.
  2. Наріжте овочі середніми кубиками, а часник вичавіть через прес.
  3. Викладіть нарізані овочі на деко вкрите шаром пергаменту.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Перемішайте всі овочів в деко, додайте спецій, олії та часнику і знову перемішайте.
  6. Випікайте соте з кабачків та баклажанів в духовці протягом 40 – 45 хвилин.
  7. Подавайте соте до столу гарячим або охолодженим. Смачного!