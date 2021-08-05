Домашняя консервация на зиму: рецепты соте из кабачков и баклажанов

Овощное соте – прекрасное дополнение к мясным и рыбным блюдам. Также его можно подавать как отдельную закуску. Чтобы приготовить соте, вам понадобятся летние овощи: баклажаны, помидоры, болгарский перец, кабачок – и совсем немного времени.

Чтобы приготовить вкусное, а главное полезное овощное соте используйте духовку, предварительно не обжаривайте овощи на сковородке. Такое блюдо будет насчитывать около 50 килокалорий на 100 граммов. Если вам нравится калорийная еда – выберите рецепт с обжариванием и консервацией.

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Рецепт соте из баклажанов и кабачков на зиму

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8



Фото 1000 меню

Приготовление:

Тщательно помойте все ингредиенты. Удалите плодоножки, семена из перца.

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на грубой терке.

Кабачки разрежьте вдоль пополам и нарежьте полукольцами. Аналогично Нарежьте баклажаны.​

– 300 г баклажанов;– 300 г кабачков;– 100 г моркови;– 100 г лука;– 100 г болгарского перца;– 400 г томатного соуса;– 80 мл растительного масла;– 2 ст. л. уксуса;– щепотка соли;– ½ ст. л. сахара;– 3 зубчика чеснока.





Фото 1000 меню



Болгарский перец нарежьте полукольцами.



Фото 1000 меню



Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней все нарезанные овощи. 15 минут будет достаточно.

Влейте томатный соус, выжмите чеснок через пресс и перемешайте. Посахарите овощи, посолите и еще раз перемешайте соте.





Фото 1000 меню

Накройте блюдо крышкой и тушите 30 минут.

В конце приготовления добавьте к овощам уксус и перемешайте.





Фото 1000 меню

Переложите овощное соте в стерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном.

Накройте банки теплым полотенцем и оставьте консервацию охлаждаться при комнатной температуре.

Ваше сотое готово к употреблению. Приятного аппетита!

Соте из баклажанов и кабачков в духовке

Время: 1 час

1 час Порции: 4

Соте в духовке / Фото дело вкуса

Приготовление:

Тщательно помойте все овощи. Удалите семена из болгарского перца и удалите плодоножки.

Нарежьте овощи средними кубиками, а чеснок выжмите через пресс.

Выложите нарезанные овощи на противень покрытый слоем пергамента.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Перемешайте все овощи в противень, добавьте специй, масла и чеснока и снова перемешайте.

Выпекайте соте из кабачков и баклажанов в духовке в течение 40 – 45 минут.

Подавайте соте к столу горячим или охлажденным. Приятного аппетита!

– 1 баклажан;– 1 кабачок;– 1 репчатая луковица;– 1 морковка;– 1 сладкий болгарский перец;– 2 помидора;– 1-2 зубчика чеснока;– ½ Ч. л. прованских специй;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус;– 2 – 3 ст. л. оливкового масла.