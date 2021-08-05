Домашняя консервация на зиму: рецепты соте из кабачков и баклажанов

5 августа 2021 , 15:44
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Источник:

24 канал

Овощное соте – прекрасное дополнение к мясным и рыбным блюдам. Также его можно подавать как отдельную закуску. Чтобы приготовить соте, вам понадобятся летние овощи: баклажаны, помидоры, болгарский перец, кабачок – и совсем немного времени.

Чтобы приготовить вкусное, а главное полезное овощное соте используйте духовку, предварительно не обжаривайте овощи на сковородке. Такое блюдо будет насчитывать около 50 килокалорий на 100 граммов. Если вам нравится калорийная еда – выберите рецепт с обжариванием и консервацией.

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Рецепт соте из баклажанов и кабачков на зиму

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8


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Ингредиенты:

– 300 г баклажанов;
– 300 г кабачков;
– 100 г моркови;
– 100 г лука;
– 100 г болгарского перца;
– 400 г томатного соуса;
– 80 мл растительного масла;
– 2 ст. л. уксуса;
– щепотка соли;
– ½ ст. л. сахара;
– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

  • Тщательно помойте все ингредиенты. Удалите плодоножки, семена из перца.
  • Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на грубой терке.
  • Кабачки разрежьте вдоль пополам и нарежьте полукольцами. Аналогично Нарежьте баклажаны.​



Фото 1000 меню
 

  • Болгарский перец нарежьте полукольцами.


Фото 1000 меню
 

  • Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней все нарезанные овощи. 15 минут будет достаточно.
  • Влейте томатный соус, выжмите чеснок через пресс и перемешайте. Посахарите овощи, посолите и еще раз перемешайте соте.



Фото 1000 меню

  • Накройте блюдо крышкой и тушите 30 минут.
  • В конце приготовления добавьте к овощам уксус и перемешайте.



Фото 1000 меню

  • Переложите овощное соте в стерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном.
  • Накройте банки теплым полотенцем и оставьте консервацию охлаждаться при комнатной температуре.

Ваше сотое готово к употреблению. Приятного аппетита!

Соте из баклажанов и кабачков в духовке

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Соте в духовке / Фото дело вкуса

Ингредиенты:

– 1 баклажан;
– 1 кабачок;
– 1 репчатая луковица;
– 1 морковка;
– 1 сладкий болгарский перец;
– 2 помидора;
– 1-2 зубчика чеснока;
– ½ Ч. л. прованских специй;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус;
– 2 – 3 ст. л. оливкового масла.

Приготовление:

  • Тщательно помойте все овощи. Удалите семена из болгарского перца и удалите плодоножки.
  • Нарежьте овощи средними кубиками, а чеснок выжмите через пресс.
  • Выложите нарезанные овощи на противень покрытый слоем пергамента.
  • Разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Перемешайте все овощи в противень, добавьте специй, масла и чеснока и снова перемешайте.
  • Выпекайте соте из кабачков и баклажанов в духовке в течение 40 – 45 минут.
  • Подавайте соте к столу горячим или охлажденным. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак