Домашняя консервация на зиму: рецепты соте из кабачков и баклажанов
Источник:24 канал
Овощное соте – прекрасное дополнение к мясным и рыбным блюдам. Также его можно подавать как отдельную закуску. Чтобы приготовить соте, вам понадобятся летние овощи: баклажаны, помидоры, болгарский перец, кабачок – и совсем немного времени.
Чтобы приготовить вкусное, а главное полезное овощное соте используйте духовку, предварительно не обжаривайте овощи на сковородке. Такое блюдо будет насчитывать около 50 килокалорий на 100 граммов. Если вам нравится калорийная еда – выберите рецепт с обжариванием и консервацией.
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Рецепт соте из баклажанов и кабачков на зиму
- Время: 2 часа
- Порции: 8
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– 300 г баклажанов;
– 300 г кабачков;
– 100 г моркови;
– 100 г лука;
– 100 г болгарского перца;
– 400 г томатного соуса;
– 80 мл растительного масла;
– 2 ст. л. уксуса;
– щепотка соли;
– ½ ст. л. сахара;
– 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Тщательно помойте все ингредиенты. Удалите плодоножки, семена из перца.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на грубой терке.
- Кабачки разрежьте вдоль пополам и нарежьте полукольцами. Аналогично Нарежьте баклажаны.
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- Болгарский перец нарежьте полукольцами.
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- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней все нарезанные овощи. 15 минут будет достаточно.
- Влейте томатный соус, выжмите чеснок через пресс и перемешайте. Посахарите овощи, посолите и еще раз перемешайте соте.
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- Накройте блюдо крышкой и тушите 30 минут.
- В конце приготовления добавьте к овощам уксус и перемешайте.
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- Переложите овощное соте в стерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном.
- Накройте банки теплым полотенцем и оставьте консервацию охлаждаться при комнатной температуре.
Ваше сотое готово к употреблению. Приятного аппетита!
Соте из баклажанов и кабачков в духовке
- Время: 1 час
- Порции: 4
Соте в духовке / Фото дело вкусаИнгредиенты:
– 1 баклажан;
– 1 кабачок;
– 1 репчатая луковица;
– 1 морковка;
– 1 сладкий болгарский перец;
– 2 помидора;
– 1-2 зубчика чеснока;
– ½ Ч. л. прованских специй;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус;
– 2 – 3 ст. л. оливкового масла.
Приготовление:
- Тщательно помойте все овощи. Удалите семена из болгарского перца и удалите плодоножки.
- Нарежьте овощи средними кубиками, а чеснок выжмите через пресс.
- Выложите нарезанные овощи на противень покрытый слоем пергамента.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Перемешайте все овощи в противень, добавьте специй, масла и чеснока и снова перемешайте.
- Выпекайте соте из кабачков и баклажанов в духовке в течение 40 – 45 минут.
- Подавайте соте к столу горячим или охлажденным. Приятного аппетита!