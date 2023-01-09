Соус с квашеными огурцами подойдет не только к жареной в кляре рыбе, но и к хрустящим креветкам во фритюре, или мидий или морскому коктейлю.
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Такой оригинальный соус не испортит дорогое блюдо или закуску, наоборот, дополнит его вкус и подчеркнет его. Остальные ингредиенты просты и доступны.
Соус для вкусных креветок в панировке
- Время: 5 – 10 минут
- Порции: 1 – 2
Приготовление:
- Перекладываем сметану в миску и выжимаем к ней очищенный чеснок.
- Сдабриваем молотой паприкой, можно заменить ее на копченую сладкую паприку.
- Нарезаем квашеный огурец мелкими кубиками и смешиваем все вместе с остальными ингредиентами.
- Подаем готовый соус к жареной рыбе или морепродуктам.
Приятного тебе аппетита!