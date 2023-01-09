Соус с квашеными огурцами подойдет не только к жареной в кляре рыбе, но и к хрустящим креветкам во фритюре, или мидий или морскому коктейлю.

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Такой оригинальный соус не испортит дорогое блюдо или закуску, наоборот, дополнит его вкус и подчеркнет его. Остальные ингредиенты просты и доступны.

Соус для вкусных креветок в панировке

Время: 5 – 10 минут

5 – 10 минут Порции: 1 – 2

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 квашеный огурец;

– молотая сладкая паприка.

Приготовление:

Перекладываем сметану в миску и выжимаем к ней очищенный чеснок.

Сдабриваем молотой паприкой, можно заменить ее на копченую сладкую паприку.

Нарезаем квашеный огурец мелкими кубиками и смешиваем все вместе с остальными ингредиентами.

Подаем готовый соус к жареной рыбе или морепродуктам.

Приятного тебе аппетита!