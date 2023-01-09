Соус з квашеними огірками підійде не тільки до смаженої у клярі риби, а й до хрумких креветок у фритюрі, або мідій чи морського коктейлю.
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Такий оригінальний соус не зіпсує дорогу страву чи закуску, навпаки, доповнить її смак та підкреслить його. Решта інгредієнтів прості та доступні.
Соус для смачних креветок у паніровці
- Час: 5 – 10 хвилин
- Порції: 1 – 2
Приготування:
- Перекладаємо сметану до миски та вичавлюємо до неї очищений часник.
- Присмачуємо меленою паприкою, можна замінити її на копчену солодку паприку.
- Нарізаємо квашений огірок дрібними кубиками та змішуємо все разом з рештою інгредієнтів.
- Подаємо готовий соус до смаженої риби чи морепродуктів.
Смачного!