Соус з квашеними огірками підійде не тільки до смаженої у клярі риби, а й до хрумких креветок у фритюрі, або мідій чи морського коктейлю.

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Такий оригінальний соус не зіпсує дорогу страву чи закуску, навпаки, доповнить її смак та підкреслить його. Решта інгредієнтів прості та доступні.

Соус для смачних креветок у паніровці

Час: 5 – 10 хвилин

5 – 10 хвилин Порції: 1 – 2

Інгредієнти:

– 2 столових ложки сметани;

– 2 зубчики часнику;

– 1 квашений огірок;

– мелена солодка паприка.

Приготування:

Перекладаємо сметану до миски та вичавлюємо до неї очищений часник.

Присмачуємо меленою паприкою, можна замінити її на копчену солодку паприку.

Нарізаємо квашений огірок дрібними кубиками та змішуємо все разом з рештою інгредієнтів.

Подаємо готовий соус до смаженої риби чи морепродуктів.

Смачного!