Соус з квашеними огірками підійде не тільки до смаженої у клярі риби, а й до хрумких креветок у фритюрі, або мідій чи морського коктейлю.

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Такий оригінальний соус не зіпсує дорогу страву чи закуску, навпаки, доповнить її смак та підкреслить його. Решта інгредієнтів прості та доступні.

Соус для смачних креветок у паніровці

  • Час: 5 – 10 хвилин
  • Порції: 1 – 2

Приготування:

  • Перекладаємо сметану до миски та вичавлюємо до неї очищений часник.
  • Присмачуємо меленою паприкою, можна замінити її на копчену солодку паприку.
  • Нарізаємо квашений огірок дрібними кубиками та змішуємо все разом з рештою інгредієнтів.
  • Подаємо готовий соус до смаженої риби чи морепродуктів.

Смачного!