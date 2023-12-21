Вкусные и легко готовить: классические и особые соусы для салатов

Хорошая заправка для салата – половина успеха аппетитной закуски. Благодаря вкусному соусу даже банальное блюдо станет шедевром.

Секретным ингредиентом каждого салата является соус, обычно подбираемый к салату. Более густые соусы на основе йогурта, сливок или майонеза отлично подходят для салатов из отварных овощей, с мясом или селедкой. В то время как оливковое масло импонирует к хрустящим закускам со свежими овощами и сыром.

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Соус на основе майонеза

Время: 10 минут

Порций: 4

– 4 столовые ложки майонеза;– 1 зубчик чеснока;– 1 чайная ложка горчицы;– 1 чайная ложка лимонного сока;– 1 – 2 чайные ложки вустерского соуса;– 4 столовые ложки тертого пармезана;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Чеснок измельчите. Переложите в миску, добавьте майонез, горчицу, сок лимонный, вустерский соус и мелко натертый пармезан. Перемешайте, приправьте солью и перцем.

Заправка на основе оливкового масла

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– 150 миллилитров оливкового масла;– 1 зубчик чеснока;– 1 лимон;– 2 – 3 чайные ложки горчицы;– соль, перец по вкусу;– любая свежая или сушеная зелень по вкусу.

Приготовление:

Выжмите лимонный сок. Перелейте его в банку, желательно через ситечко. Добавьте тертый зубчик чеснока. Затем горчицу, мед, зелень, соль и перец. Закройте банку и тщательно встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались. Теперь можно полить салат соусом.

Соус на основе йогурта

Время : 10 минут

Порций: 4

– 200 грамм натурального йогурта;– 3 зубчика чеснока;– ½ чайной ложки сахара;– ½ чайной ложки молотой паприки;– 1 чайная ложка прованских трав;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Поместите йогурт в миску. Добавьте выдавленный чеснок, сахар, перец и зелень. Все тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем. Перед подачей соус необходимо поставить в холодильник примерно на один-два часа.

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