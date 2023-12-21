Секретним інгредієнтом кожного салату є соус, який зазвичай підбирають до салату. Більш густі соуси на основі йогурту, вершків або майонезу відмінно підходять для салатів з відварених овочів, з м'ясом або оселедцем. Тоді як оливкова олія імпонує до хрустких закусок зі свіжими овочами та сиром.
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Соус на основі майонезу
Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Часник подрібніть.
- Перекладіть в миску, додайте майонез, гірчицю, лимонний сік, вустерський соус і дрібно натертий пармезан.
- Перемішайте, приправте сіллю і перцем.
Заправка на основі оливкової олії
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Вичавіть лимонний сік.
- Перелийте його в банку, бажано через ситечко.
- Додайте тертий зубчик часнику.
- Потім гірчицю, мед, зелень, сіль і перець.
- Закрийте банку і ретельно струсіть, щоб всі інгредієнти перемішалися.
- Тепер можна полити соусом салат.
Соус на основі йогурту
Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помістіть йогурт у миску.
- Додайте видавлений часник, цукор, перець і зелень.
- Все ретельно перемішайте.
- Приправте сіллю і перцем.
- Перед подачею соус необхідно поставити в холодильник приблизно на одну-дві години.