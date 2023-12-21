Секретним інгредієнтом кожного салату є соус, який зазвичай підбирають до салату. Більш густі соуси на основі йогурту, вершків або майонезу відмінно підходять для салатів з відварених овочів, з м'ясом або оселедцем. Тоді як оливкова олія імпонує до хрустких закусок зі свіжими овочами та сиром.

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Соус на основі майонезу

  • Час: 10 хвилин

  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Часник подрібніть.
  2. Перекладіть в миску, додайте майонез, гірчицю, лимонний сік, вустерський соус і дрібно натертий пармезан.
  3. Перемішайте, приправте сіллю і перцем.

Заправка на основі оливкової олії

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Вичавіть лимонний сік.
  2. Перелийте його в банку, бажано через ситечко.
  3. Додайте тертий зубчик часнику.
  4. Потім гірчицю, мед, зелень, сіль і перець.
  5. Закрийте банку і ретельно струсіть, щоб всі інгредієнти перемішалися.
  6. Тепер можна полити соусом салат.

Соус на основі йогурту

  • Час: 10 хвилин

  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помістіть йогурт у миску.
  2. Додайте видавлений часник, цукор, перець і зелень.
  3. Все ретельно перемішайте.
  4. Приправте сіллю і перцем.
  5. Перед подачею соус необхідно поставити в холодильник приблизно на одну-дві години.