Он только обогатит вкус и аромат мяса. В то же время, такой соус готовится совсем не долго.
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Соус к шашлыку с томатной пастой
- Время: 15 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Лук почистьте и мелко нашинкуйте или натрите на терке.
- Базилик и кинзу измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
- Разогрейте сковороду, выложите в нее томатную пасту и вылейте воду.
- Перемешайте, дождитесь закипания, после чего добавьте нарезанный лук, зелень и чеснок.
- Посолите, поперчите, перемешайте, 5 минут проварите и подавайте к столу.