Он только обогатит вкус и аромат мяса. В то же время, такой соус готовится совсем не долго.

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Соус к шашлыку с томатной пастой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Лук почистьте и мелко нашинкуйте или натрите на терке.
  2. Базилик и кинзу измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
  3. Разогрейте сковороду, выложите в нее томатную пасту и вылейте воду.
  4. Перемешайте, дождитесь закипания, после чего добавьте нарезанный лук, зелень и чеснок.
  5. Посолите, поперчите, перемешайте, 5 минут проварите и подавайте к столу.