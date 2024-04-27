Він лише збагатить смак та аромат м'яса. Водночас такий соус готується зовсім не довго.
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Соус до шашлику з томатною пастою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Цибулю почистьте та дрібно наріжте чи натріть на тертці.
- Базилік і кінзу подрібніть, а часник пропустіть через прес.
- Розігрійте пательню, викладіть в неї томатну пасту і вилийте воду.
- Перемішайте, дочекайтеся закипання, після чого додайте нарізану цибулю, зелень і часник.
- Посоліть, поперчіть, перемішайте, 5 хвилин проваріть і подавайте до столу.