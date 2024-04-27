Він лише збагатить смак та аромат м'яса. Водночас такий соус готується зовсім не довго.

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Соус до шашлику з томатною пастою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Цибулю почистьте та дрібно наріжте чи натріть на тертці.
  2. Базилік і кінзу подрібніть, а часник пропустіть через прес.
  3. Розігрійте пательню, викладіть в неї томатну пасту і вилийте воду.
  4. Перемішайте, дочекайтеся закипання, після чого додайте нарізану цибулю, зелень і часник.
  5. Посоліть, поперчіть, перемішайте, 5 хвилин проваріть і подавайте до столу.