Самый вкусный соус к шашлыку за 15 минут: готовим аутентичный "Армянский" с томатами

27 апреля 2024, 17:32
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Источник:

УНИАН

Шашлык всегда вкуснее есть с соусом. Попробуйте "Армянский" с луком и чесноком.

Он только обогатит вкус и аромат мяса. В то же время, такой соус готовится совсем не долго.

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Соус к шашлыку с томатной пастой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 200 грамм томатной пасты;
– 200 миллилитров воды;
– 1 луковица;
– 5 зубчиков чеснока;
– 1 пучок кинзы;
– 1 пучок базилика;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук почистьте и мелко нашинкуйте или натрите на терке.
  2. Базилик и кинзу измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
  3. Разогрейте сковороду, выложите в нее томатную пасту и вылейте воду.
  4. Перемешайте, дождитесь закипания, после чего добавьте нарезанный лук, зелень и чеснок.
  5. Посолите, поперчите, перемешайте, 5 минут проварите и подавайте к столу.
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Автор: Ольга Котів