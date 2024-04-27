Самый вкусный соус к шашлыку за 15 минут: готовим аутентичный "Армянский" с томатами
27 апреля 2024, 17:32Читати новину українською
Источник:УНИАН
Шашлык всегда вкуснее есть с соусом. Попробуйте "Армянский" с луком и чесноком.
Он только обогатит вкус и аромат мяса. В то же время, такой соус готовится совсем не долго.
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Соус к шашлыку с томатной пастой
- Время: 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 грамм томатной пасты;
– 200 миллилитров воды;
– 1 луковица;
– 5 зубчиков чеснока;
– 1 пучок кинзы;
– 1 пучок базилика;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук почистьте и мелко нашинкуйте или натрите на терке.
- Базилик и кинзу измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
- Разогрейте сковороду, выложите в нее томатную пасту и вылейте воду.
- Перемешайте, дождитесь закипания, после чего добавьте нарезанный лук, зелень и чеснок.
- Посолите, поперчите, перемешайте, 5 минут проварите и подавайте к столу.