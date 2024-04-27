Самый вкусный соус к шашлыку за 15 минут: готовим аутентичный "Армянский" с томатами

Шашлык всегда вкуснее есть с соусом. Попробуйте "Армянский" с луком и чесноком.

Он только обогатит вкус и аромат мяса. В то же время, такой соус готовится совсем не долго.

Будет вкусно Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"

Соус к шашлыку с томатной пастой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 грамм томатной пасты;

– 200 миллилитров воды;

– 1 луковица;

– 5 зубчиков чеснока;

– 1 пучок кинзы;

– 1 пучок базилика;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Лук почистьте и мелко нашинкуйте или натрите на терке. Базилик и кинзу измельчите, а чеснок пропустите через пресс. Разогрейте сковороду, выложите в нее томатную пасту и вылейте воду. Перемешайте, дождитесь закипания, после чего добавьте нарезанный лук, зелень и чеснок. Посолите, поперчите, перемешайте, 5 минут проварите и подавайте к столу.