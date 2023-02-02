Спагетти карбонара – нежная паста с соусом на основе желтков и хрустящим беконом. Чтобы приготовить и подать ее, правильно воспользуйтесь рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского.

Читайте также Идеальные к кино: готовим куриные стрипсы за 20 минут

Настоящий аутентичный рецепт без мифов и украшений от шеф-повара и судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" создаст настоящее вкусовое путешествие в Италию. Главное прислушивайтесь к советам Ярославского и у вас все получится.

Рецепт настоящей пасты карбонара

Время: 35 минут

35 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 120 граммов спагетти;

– 60 – 70 граммов бекона, или панчеты;

– 40 – 60 граммов тертого пармезана;

– 1 куриное яйцо;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Спагетти отвариваем в немного подсоленной воде до состояния аль-денте – немного жесткими и плотными внутри, так вкуснее и полезнее. Если вы сливаете воду из спагетти, оставьте чуть-чуть на потом.

На сковороде обжариваем нарезанный бекон или панчет и добавляем черный перец.

Отдельно вилкой смешиваем яйцо и пармезан и добавляем немного жира из сковороды, в которой жарился бекон. Смесь можно поместить на сковороду.

Готовые спагетти отправляем на маленький огонь, добавляем перемешанное яйцо с сыром и хорошо перемешиваем макароны, добавляя немного оставшейся воды из пасты, чтобы образовался красивый кремовый соус.

Осторожно, здесь не нагреваем сковородку сильно, чтобы не образовался омлет и не свернулось яйцо.

В конце добавляем хрустящие полоски бекона, перемешиваем и выкладываем на тарелку.

Есть нужно сразу, потому что паста не очень горячая где-то 85 - 83 градуса. Правильный соус лежит равномерно на пасте, а не стекает с нее и не отслаивает жир. Соль добавлять не надо, потому что творог и бекон уже солены.

Приятного тебе аппетита!