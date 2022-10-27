Рецепты Джейми Оливера приобрели популярность во всем мире. Чтобы и вы смогли приготовить вкусный ужин по рецепту шеф-повара, мы подобрали простой и доступный рецепт.
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Рецепт спагетти с креветками
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Отварите спагетти в большой кастрюле с подсоленной водой до готовности.
- Разогрейте три столовых ложки оливкового масла в большой сковороде, добавьте измельченный чеснок и чили. Когда чеснок начнет изменять цвет, уложите креветки и допустите в течение минуты.
- Влейте белое вино, добавьте пюре из помидоров и готовьте на медленном огне несколько минут.
- Когда паста будет готова, отбросьте ее на дуршлаг, оставив небольшое количество воды, в которой она готовилась. Положите спагетти в соус, перемешайте. Влейте лимонный сок, вмешайте половину рукколы.
- Попробуйте и, если нужно, приправьте солью и перцем. Разложите по тарелкам.
- Посыпьте тертой лимонной цедрой и оставшейся рукколой.
Приятного тебе аппетита!