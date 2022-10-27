Рецепти Джеймі Олівера здобули популярність у цілому світі. Щоб і ви змогли приготувати смачну вечерю за рецептом шеф-кухаря, ми дібрали простий та доступний рецепт.
Читайте також Яке дитяче харчування обрати для свого малюка: переваги бренду "КоКо" від "Наша Ряба"
Рецепт спагеті з креветками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Відваріть спагеті у великій каструлі з підсоленою водою до готовності.
- Розігрійте три столові ложки оливкової олії у великій сковороді, додайте подрібнений часник і чилі. Коли часник почне змінювати колір, покладіть креветки і припустіть протягом хвилини.
- Влийте біле вино, додайте пюре з томатів і готуйте на повільному вогні декілька хвилин.
- Коли паста буде готова, відкиньте її на друшляк, залишивши невелику кількість води, в якій вона готувалася. Покладіть спагетті у соус, перемішайте. Влийте лимонний сік, вмішайте половину руколи.
- Спробуйте і, якщо треба, приправте сіллю та перцем. Розкладіть по тарілках.
- Посипте тертою лимонною цедрою і руколою, що залишилася.
Смачного!