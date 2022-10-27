Спагетти с креветками и рукколой: рецепт Джейми Оливера

Спагетти с креветками и рукколой – идеальный вариант быстрого и сытного обеда. Если вы не любите морепродукты – замените их курицей.

Рецепты Джейми Оливера приобрели популярность во всем мире. Чтобы и вы смогли приготовить вкусный ужин по рецепту шеф-повара, мы подобрали простой и доступный рецепт.

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Рецепт спагетти с креветками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 4

– 450 г спагетти– морская соль и свежемолотый черный перец;– оливковое масло extra virgin;– 2 зубчика чеснока;– 1 – 2 сухих стручка перчика чили;– 400 г очищенных сырых креветок– 1 небольшой бокал белого вина– 2 столовые ложки пюре из вяленых томатов– цедра и сок 1 лимона– 2 горсти листьев руколы.

Приготовление:

Отварите спагетти в большой кастрюле с подсоленной водой до готовности.

Разогрейте три столовых ложки оливкового масла в большой сковороде, добавьте измельченный чеснок и чили. Когда чеснок начнет изменять цвет, уложите креветки и допустите в течение минуты.

Влейте белое вино, добавьте пюре из помидоров и готовьте на медленном огне несколько минут.

Когда паста будет готова, отбросьте ее на дуршлаг, оставив небольшое количество воды, в которой она готовилась. Положите спагетти в соус, перемешайте. Влейте лимонный сок, вмешайте половину рукколы.

Попробуйте и, если нужно, приправьте солью и перцем. Разложите по тарелкам.

Посыпьте тертой лимонной цедрой и оставшейся рукколой.

Приятного тебе аппетита!