Спагетти с креветками и рукколой: рецепт Джейми Оливера
27 октября 2022 , 17:02Читати новину українською
Источник:инстаграмм Академии Шефов
Спагетти с креветками и рукколой – идеальный вариант быстрого и сытного обеда. Если вы не любите морепродукты – замените их курицей.
Рецепты Джейми Оливера приобрели популярность во всем мире. Чтобы и вы смогли приготовить вкусный ужин по рецепту шеф-повара, мы подобрали простой и доступный рецепт.
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Рецепт спагетти с креветками
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
– 450 г спагетти
– морская соль и свежемолотый черный перец;
– оливковое масло extra virgin;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 – 2 сухих стручка перчика чили;
– 400 г очищенных сырых креветок
– 1 небольшой бокал белого вина
– 2 столовые ложки пюре из вяленых томатов
– цедра и сок 1 лимона
– 2 горсти листьев руколы.
Приготовление:
- Отварите спагетти в большой кастрюле с подсоленной водой до готовности.
- Разогрейте три столовых ложки оливкового масла в большой сковороде, добавьте измельченный чеснок и чили. Когда чеснок начнет изменять цвет, уложите креветки и допустите в течение минуты.
- Влейте белое вино, добавьте пюре из помидоров и готовьте на медленном огне несколько минут.
- Когда паста будет готова, отбросьте ее на дуршлаг, оставив небольшое количество воды, в которой она готовилась. Положите спагетти в соус, перемешайте. Влейте лимонный сок, вмешайте половину рукколы.
- Попробуйте и, если нужно, приправьте солью и перцем. Разложите по тарелкам.
- Посыпьте тертой лимонной цедрой и оставшейся рукколой.
Приятного тебе аппетита!