Как вкусно приготовить спаржу на сковороде: рецепт с яйцом

Такая спаржа получается нежной и сочной, вы будете готовить ее снова и снова. Особенно такое блюдо придется по вкусу детям.

Спаржу можно готовить разными способами – варить, тушить, жарить на гриле, запекать или даже есть в сыром виде в салатах. Попробуйте приготовить ее с яйцом и открыть для себя новую страницу кулинарных предпочтений.

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Спаржа с яйцом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Простой завтрак / Фото kwestia smaku

– полпучка спаржи;– 1 чайная ложка сливочного масла;– 100 грамм помидоров черри;– соль, перец по вкусу;– 1 столовая ложка экстра оливкового масла;– 2 яйца;– 60 грамм сыра;– 2 столовые ложки тертого пармезана;– зелень, например, базилик или шнит-лук, и багет.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Дно формы для запекания смажьте сливочным маслом. Спаржу промойте и отломайте жесткие светлые концы (они отломаются в нужном месте). Выложите в блюдо. Добавьте помидоры, разрежьте пополам, затем приправьте все солью, перцем и сбрызните оливковым маслом. Взбейте 2 яйца и посыпьте нарезанным кубиками сыром и тертым пармезаном. Поставьте в духовку и запекайте без крышки 18 – 20 минут. Посыпьте зеленью и подавайте с хлебом, например, багетом.

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