Как вкусно приготовить спаржу на сковороде: рецепт с яйцом
4 июля 2024, 22:30Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Такая спаржа получается нежной и сочной, вы будете готовить ее снова и снова. Особенно такое блюдо придется по вкусу детям.
Спаржу можно готовить разными способами – варить, тушить, жарить на гриле, запекать или даже есть в сыром виде в салатах. Попробуйте приготовить ее с яйцом и открыть для себя новую страницу кулинарных предпочтений.
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Спаржа с яйцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– полпучка спаржи;
– 1 чайная ложка сливочного масла;
– 100 грамм помидоров черри;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка экстра оливкового масла;
– 2 яйца;
– 60 грамм сыра;
– 2 столовые ложки тертого пармезана;
для подачи:
– зелень, например, базилик или шнит-лук, и багет.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
- Спаржу промойте и отломайте жесткие светлые концы (они отломаются в нужном месте).
- Выложите в блюдо.
- Добавьте помидоры, разрежьте пополам, затем приправьте все солью, перцем и сбрызните оливковым маслом.
- Взбейте 2 яйца и посыпьте нарезанным кубиками сыром и тертым пармезаном.
- Поставьте в духовку и запекайте без крышки 18 – 20 минут.
- Посыпьте зеленью и подавайте с хлебом, например, багетом.