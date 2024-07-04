Спаржу можно готовить разными способами – варить, тушить, жарить на гриле, запекать или даже есть в сыром виде в салатах. Попробуйте приготовить ее с яйцом и открыть для себя новую страницу кулинарных предпочтений.

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Спаржа с яйцом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Простой завтрак / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– полпучка спаржи;

– 1 чайная ложка сливочного масла;

– 100 грамм помидоров черри;

– соль, перец по вкусу;

– 1 столовая ложка экстра оливкового масла;

– 2 яйца;

– 60 грамм сыра;

– 2 столовые ложки тертого пармезана;

для подачи:

– зелень, например, базилик или шнит-лук, и багет.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Дно формы для запекания смажьте сливочным маслом. Спаржу промойте и отломайте жесткие светлые концы (они отломаются в нужном месте). Выложите в блюдо. Добавьте помидоры, разрежьте пополам, затем приправьте все солью, перцем и сбрызните оливковым маслом. Взбейте 2 яйца и посыпьте нарезанным кубиками сыром и тертым пармезаном. Поставьте в духовку и запекайте без крышки 18 – 20 минут. Посыпьте зеленью и подавайте с хлебом, например, багетом.

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