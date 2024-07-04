Спаржу можно готовить разными способами – варить, тушить, жарить на гриле, запекать или даже есть в сыром виде в салатах. Попробуйте приготовить ее с яйцом и открыть для себя новую страницу кулинарных предпочтений.
Интересно Как откроете одну баночку – съедят сразу две: видеорецепт кабачковой икры с майонезом на зиму
Спаржа с яйцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Простой завтрак / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
- Спаржу промойте и отломайте жесткие светлые концы (они отломаются в нужном месте).
- Выложите в блюдо.
- Добавьте помидоры, разрежьте пополам, затем приправьте все солью, перцем и сбрызните оливковым маслом.
- Взбейте 2 яйца и посыпьте нарезанным кубиками сыром и тертым пармезаном.
- Поставьте в духовку и запекайте без крышки 18 – 20 минут.
- Посыпьте зеленью и подавайте с хлебом, например, багетом.