Спаржу можно готовить разными способами – варить, тушить, жарить на гриле, запекать или даже есть в сыром виде в салатах. Попробуйте приготовить ее с яйцом и открыть для себя новую страницу кулинарных предпочтений.

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Спаржа с яйцом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Как приготовить спаржуПростой завтрак / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
  3. Спаржу промойте и отломайте жесткие светлые концы (они отломаются в нужном месте).
  4. Выложите в блюдо.
  5. Добавьте помидоры, разрежьте пополам, затем приправьте все солью, перцем и сбрызните оливковым маслом.
  6. Взбейте 2 яйца и посыпьте нарезанным кубиками сыром и тертым пармезаном.
  7. Поставьте в духовку и запекайте без крышки 18 – 20 минут.
  8. Посыпьте зеленью и подавайте с хлебом, например, багетом.