Спаржу можна готувати різними способами – варити, тушкувати, смажити на грилі, запікати або навіть їсти в сирому вигляді в салатах. Спробуйте приготувати її з яйцем і відкрити для себе нову сторінку кулінарних вподобань.

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Спаржа з яйцем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Простий сніданок / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– пів пучка спаржі;

– 1 чайна ложка вершкового масла;

– 100 грамів помідорів черрі;

– сіль, перець до смаку;

– 1 столова ложка екстра оливкової олії;

– 2 яйця;

– 60 грамів сиру;

– 2 столові ложки тертого пармезану;

для подачі:

– зелень, наприклад, базилік чи шніт-цибуля, і багет.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Дно форми для запікання змастіть вершковим маслом. Спаржу промийте і відламайте жорсткі світлі кінці (вони відламаються в потрібному місці). Викладіть в блюдо. Додайте помідори, розріжте навпіл, потім приправте все сіллю, перцем і скропіть оливковою олією. Збийте 2 яйця і посипте нарізаним кубиками сиром і тертим пармезаном. Поставте в духовку і запікайте без кришки 18 – 20 хвилин. Посипте зеленню і подавайте з хлібом, наприклад, багетом.

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